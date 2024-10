Fußballfans Sicherheitsgipfel - zentrale Einrichtung für Stadionverbote soll kommen Stand: 18.10.2024 15:14 Uhr

Bei einem Treffen der deutschen Innenpolitik mit DFB und DFL zur Sicherheit in Fußballstadien haben sich beide Seiten auf eine Maßnahme geeinigt: Eine zentrale Stelle für Stadionverbote soll kommen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte bei einer Pressekonferenz, dass sich Innenministerinnen und Innenminister der Länder mit DFB und DFL am Freitag nach einer Gesprächsrunde am Münchner Flughafen auf die Einrichtung einer bundesweiten zentralen Kommission für die Verhängung von Stadionverboten verständigt hätten. Dies werde nun geprüft, teilte die DFL mit. "DFB und DFL werden sich an der Ausarbeitung eines passenden Konzepts beteiligen."

Bislang werden Stadionverbote in der Regel meist von den Vereinen verhängt, denen die Fans zugeordnet werden. Die zentrale Stadionverbotskommission solle "konsequent und nach einheitlichen Kritierien" vorgehen, sagte Herrmann - zunächst im Bereich der Bundesliga und 2. Bundesliga. Alle Vereine stünden dann in der Verantwortung, die Maßnahmen durchzusetzen. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) deutete an, dass Vereine Probleme hätten, "härteste Maßnahmen gegen eigene Mitglieder durchzusetzen".

Bereits jetzt gibt es in den Durchführungsbestimmungen des DFB "Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten", die für alle Klubs gilt. Der Innenpolitik reicht das offenbar nicht.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Fanhilfen kritisieren den Vorschlag

Der Dachverband der Fanhilfen kritisierte den Vorschlag. "Die Bildung einer zentralen Kommission für die Bearbeitung von Stadionverboten bedeutet eine deutliche Verschärfung und mehr Repression gegen Fußballfans", teilte Linda Röttig, Vorstandsmitglied im Verband, auf Anfrage der Sportschau mit. "Stadionverbote werden schon heute großteils völlig willkürlich und ohne abgeschlossene Gerichtsverfahren ausgesprochen."

DFB und DFL seien "viel zu weit weg", um Vorfälle individuell beurteilen zu können. "Wenn dieses Vorgehen nun sogar noch verschärft wird, widerspricht dies massiv rechtsstaatlichen Grundsätzen." Fans würden sich dagegen zur Wehr setzen.

Linda Röttig, Vorstandsmitglied im Dachverband der Fanhilfen

Thema Kollektivstrafen zunächst zurückgestellt

Das Thema Kollektivstrafen wie Geisterspiele oder Tribünenschließungen sei zunächst zurückgestellt worden, sagte Herrmann. Er hatte sich zuvor in mehreren Interviews für die Rückkehr zum kollektiven Ausschluss von Fans ausgesprochen, den das DFB-Sportgericht nur noch als letztes Mittel vorsieht und in der Praxis seit 2017 nicht mehr verhängt hat.

"Fußball ist insgesamt in Deutschland kein Gewaltproblem", sagte Herrmann. "Es sind auf der anderen Seite zu viele Vorfälle als dass wir das negieren können. Wir sind entscheidende Punkte vorangekommen."

DFL-Aufsichtsratschef Watzke, der auch DFB-Vizepräsident und Geschäftsführer von Borussia Dortmund ist, sagte, dass das Treffen "durchaus mal konfrontativ" gewesen sei, lobte aber den Gesprächsverlauf. DFB-Präsident Bernd Neuendorf stellte klar: "Wir sind der Auffassung, dass das Stadionerlebnis sicher ist." Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) war ursprünglich für das Treffen ebenfalls eingeplant, sagte ihre Teilnahme wegen Beratungen im Bundestag aber kurzfristig ab.

"Unsere Kurve" fordert: Prävention stärken

Jost Peter, 1. Vorsitzender beim Fanbündnis Unsere Kurve, sprach im Bayerischen Rundfunk über die Ergebnisse des Treffens. Peter kritisierte die Fragestellung nach Strafen und forderte stattdessen zur Prävention eine "massive Stärkung" der sozialpädagogischen Fanprojekte.

Diese Fanprojekte hätten in der 90er Jahren dafür gesorgt "dass die Hooliganbewegung kein Bein mehr auf den Boden bekam", sagte Peter. "Dafür muss vom Staat, von den Vereinen und den Verbänden wieder mehr Geld zur Verfügung gestellt werden." Das sei eine erfolgreiche Strategie, das Vorgehen mit Bestrafungen sei gescheitert, dies habe "nichts geändert".

ZIS-Bericht: Mehr Pyrotechnik im Vergleich zur Zeit vor Corona

Einen Hinweis auf die Sicherheitslage in Deutschlands Stadien gibt der Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) der Polizei. Die aktuelle Version bezieht sich auf die Saison 2022/23, die sich wegen der zwischenzeitlichen Coronamaßnahmen am besten mit der Saison 2018/19 vergleichen lässt.

Die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren im Rahmen der Spiele in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga erhöhte sich, auch die Zahl der verletzten Personen stieg von 1.127 auf 1.176. Im Verhältnis zu den Besucherzahlen erhöhte sich der Anteil der verletzten Menschen von 0,0051 Prozent auf 0,0052 Prozent. "Das sind 1.176 verletzte Personen zu viel" , schrieb der DFB im April. "Daraus abzuleiten, dass der Stadionbesuch nicht sicher ist, geht aber an der Realität vorbei."

ZIS-Jahresberichte im Vergleich (obere drei Ligen) 18/19 22/23 +/- Besucher 22,0 Mio. 22,8 Mio. +3,86 % Verfahren 5.271 5.498 +4,31 % Verletzte 1.127 1.176 +4,35 % Verletzte Pyro 152 92 -39,47 %

Polizeidirektor Oliver Strudthoff, der die ZIS leitet, teilte zu dem Bericht mit: "Ob die gestiegenen Zahlen auch künftig Bestand haben werden, bleibt abzuwarten." Gleichzeitig forderte er angesichts der gestiegenen Zahl an Strafverfahren eine konsequentere Anwendung von Stadionverboten, was bislang ausgeblieben sei. Auf diese Forderung ging die Runde nun ein.

Die unerlaubte Verwendung von Pyrotechnik hat laut DFB 2022/23 "signifikant zugenommen" , auch die ZIS meldet in diesem Bereich einen deutlichen Anstieg und verweist auf die Gefahren von Feuerwerk in den Kurven. Die Zahl der Verletzungen infolge der Verwendung von Pyrotechnik in den drei Ligen ist dem ZIS-Bericht zufolge gesunken.

Pyrotechnik auf der Südtribüne in Dortmund

Fans sollen künftig einbezogen werden

Nach der Gesprächsrunde in München wurde verkündet, dass die generelle Zusammenarbeit zwischen Verbänden und Politik verstetigt werden soll, auch unter Einbeziehung von Fangruppen.