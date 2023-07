Mehr Transparenz Italiens Serie A veröffentlicht Schiedsrichter- Audiomitschnitte Stand: 04.07.2023 15:06 Uhr

Italiens Serie A will mehr Transparenz bei den Videoschiedsrichtern. Ab der kommenden Saison sollen die Audiomitschnitte der Absprachen zwischen Feld- und Videoschiedsrichtern veröffentlich werden.

Laut Fußball-Verbandschef Gabriele Gravina ist Italien das erste Land, das diesen Schritt geht. Künftig soll für alle öffentlich sein, was in der Serie A während eines Spiel besprochen wird zwischen dem Schiedsrichter auf dem Platz und den Video-Schiedsrichterassistenten.

Mittschnitte sollen am Wochenanfang veröffentlicht werden

Geplant ist, dass jeweils zum Wochenanfang die Mitschnitte von besonders strittigen Szenen des vorangegangenen Spieltags veröffentlicht werden. Der Inhaber der TV-Rechte in Italien, ein Streamingdienst, darf dann die Audio- und Videoaufnahmen veröffentlichen und zum Teil seines Programmangebots machen. Es gebe nicht zu verbergen, betont Verbandschef Gravina, der Fußballverband wolle größtmögliche Transparenz auch bei den Entscheidungen der Videoschiedsrichter.

In der vergangenen Saison hatte es in Italien häufig Kritik am Eingreifen der Videoassistenten gegeben. Außerdem hatte ein Fall für Aufsehen gesorgt, in den der Trainer der AS Rom, José Mourinho, verwickelt war. Der Portugiese hatte nach einem Spiel behauptet, er habe unter seiner Kleidung ein verstecktes Mikrophon getragen, um Äußerungen der Schiedsrichter heimlich mitzuschneiden.

Start zur neuen Saison der Serie A

Die neue Transparenz in der italienischen Serie A soll mit dem ersten Spieltag der neuen Saison beginnen. Verbandschef Gravina hofft, die Veröffentlichung der Gespräche zwischen Feld- und Videoschiedsrichter werde dazu beitragen, dass Fans und Interessierte künftig besser verstehen, wie schwer es sei ein Fußballspiel zu leiten und immer die richtigen Entscheidungen zu treffen.