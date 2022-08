Diskussion um Videobeweis Drees steht Challenge durch Trainer offen gegenüber Stand: 20.08.2022 10:36 Uhr

In der Diskussion über den Videobeweis hält es DFB-Innovationschef Jochen Drees für denkbar, dass Trainer die Möglichkeit bekommen könnten, VAR-Entscheidungen per Challenge anzufechten.

Von Frank Menke

Entscheidungen durch den Videoassistenten (VAR) sorgen auch fünf Jahre nach der Einführung in den Bundesliga-Stadien für Unmut. Fans, Trainer und Spieler klagen immer wieder über fehlende Transparenz von Entscheidungen, vor allem darüber, wann sich der VAR einschaltet und wann nicht. Auch deshalb wurde zuletzt über die Option diskutiert, dass Trainer Entscheidungen per Videobeweis anfechten und nochmals überprüfen könnten. Jochen Drees, ehemaliger Schiedsrichter und inzwischen Innovations-Leiter beim DFB, zeigte sich aufgeschlossen gegenüber der Idee, eine "Challenge" gegen VAR-Entscheidungen einzuführen.

DFB-Innovationsleiter Drees: "An FIFA gebunden"

" Ich stehe der Diskussion über Verbesserungen und Entwicklungen im Bereich des Videoassistenten grundsätzlich immer offen gegenüber ", sagte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter der Deutschen Presse-Agentur. " Wir sind aber auch dran gebunden, was die FIFA uns vorgibt. Dort wird die Einführung einer Challenge-Option aktuell nicht verfolgt. "

"Challenge" wie im US-Sport - künftig auch in der Fußball-Bundesliga?

Die sogenannte "Challenge" steht Trainern in unterschiedlichen Ausprägungen etwa in der amerikanischen Basketball-Liga NBA, der US-Football-Liga NFL und der Eishockey-Liga NHL zur Verfügung, um Entscheidungen der Schiedsrichter infrage zu stellen. Drees hält den Blick über den sportlichen Tellerrand für wichtig, sagt aber auch: " Wir müssen bei diesem konkreten Thema eingestehen, dass wir damit keine großen Erfahrungen haben. Ich halte es zudem für zwingend erforderlich, dass man die Abläufe einer solchen Neuerung erst einmal bis zum Schluss durchdenken muss. "

Drees über mögliche Szenarien: Eine Auswechslung weniger?

Wenn Trainern eine Challenge pro Halbzeit eingeräumt werden würde, dann, so Drees stelle sich die Frage: Was passiere, wenn der Trainer Unrecht hat: "Verliert er dann ein Recht auf eine Auswechslung?". Zudem müsse darüber gesprochen werden, wie man damit umgehe, wenn der Trainer die Anfechtung als taktisches Mittel nutze, wenn seinem Team die Luft ausgehe, um der Mannschaft eine Pause zu geben.

Drees zufrieden mit Funktionsweise des VAR

Insgesamt zeigte sich Drees mit dem Videobeweis, dessen Einführung sich zuletzt zum fünften Mal jährte, zufrieden. Er räumte aber auch ein, dass das Thema VAR " in der öffentlichen Wahrnehmung sehr belastet " sei. " Oft habe ich den Eindruck, dass die negativen Entscheidungen häufiger hervorgehoben werden, als die vielen positiven, wenn zum Beispiel wie am letzten Spieltag der Sieg von Augsburg in Leverkusen oder der Ausgleichstreffer von Schalke gegen Mönchengladbach durch eine Entscheidung des Videoassistenten ermöglicht wird. "

VAR hat Fußball "sauberer gemacht"

Insgesamt, so Drees, habe der Videoassistent den Sport sauberer gemacht: " Es gibt mittlerweile so gut wie keine Schwalben mehr, die zu Strafstößen führen. Spieler sind zudem abgeschreckter vor Tätlichkeiten. Sie wissen, dass sie damit nicht mehr durchkommen. " Zudem gebe es " keine faktischen Abseitstore mehr ", so Drees, auch wenn es immer noch Einzelsituationen gebe, die Interpretationsspielraum in der Frage der Beeinflussung eines Gegenspielers ließen und in denen dann durch eine menschliche Bewertung Fehler passierten.