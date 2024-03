Drei Platzverweise Lazio verpatzt Generalprobe für zweites Bayern-Duell Stand: 01.03.2024 23:22 Uhr

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom hat die Generalprobe für das zweite Champions-League-Duell mit Bayern München verpatzt. Der Hauptstadtklub verlor am Freitagabend (01.03.24) zum Auftakt des 27. Spieltages der Serie A gegen AC Mailand 0:1 (0:0).

Lazio droht, den Anschluss an die Europapokalplätze zu verlieren. Noah Okafor (88.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Die Gastgeber waren da bereits in Unterzahl: Luca Pellegrini hatte innerhalb von sieben Minuten zweimal Gelb gesehen und musste vom Platz (57.).

In der Nachspielzeit kamen Rote Karten für Adam Marusic (90.+5) und Matteo Guendouzi (90.+6) hinzu. Lazio geht mit einem 1:0-Vorsprung in das Achtelfinalrückspiel der Champions League am Dienstag in München.