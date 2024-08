2. Spieltag der Serie A Juventus Turin lässt Verona keine Chance Stand: 26.08.2024 22:54 Uhr

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat mit seinem neuen Trainer Thiago Motta auch das zweite Saisonspiel in der Serie A gewonnen.

Bei Hellas Verona holte Juve am Montagabend einen souveränen 3:0 (2:0)-Sieg. Als einziges Team in der Serie A haben die "Bianconeri" nun sechs Punkte auf dem Konto. Stürmer Dusan Vlahovic (28. Minute) brachte die Turiner in Führung, Nicolo Savona (39.) erhöhte mit seinem ersten Tor für die "alte Dame". In der zweiten Hälfte schnürte Vlahovic per Foulelfmeter (53.) noch einen Doppelpack.

Vor Anpfiff gedachten beide Mannschaften mit einer Schweigeminute der am Montag verstorbenen Trainer-Ikone Sven-Göran Eriksson. Der Schwede hatte in Italiens höchster Spielklasse AS Rom (1984-1987), AC Florenz (1987-1989), Sampdoria Genua (1992-1997) und Lazio Rom (1997-2001) trainiert.

Fehlstart für AC Mailand

Die AC Mailand legte hingegen einen Fehlstart in die Serie A hin. Beim 1:2 (0:1) gegen Aufsteiger Parma Calcio reichte das Tor von Christian Pulisic (66.) den "Rossoneri" nicht zu Zählbarem. Parma hat nach den Toren von Dennis Man (2.) und Matteo Cancellierei (77.) bereits vier Punkte auf dem Konto.

Udine gewinnt trotz Unterzahl

Udinese Calcio ist derweil mit vier Punkten aus zwei Spielen erfolgreich in die Saison gestartet. Die Norditaliener besiegten ebenfalls am Samstag Lazio Rom mit 2:1 (1:0).

Lorenzo Lucca (5.) und Florian Thauvin (49.) trafen für Udine, das nach einer Gelb-Roten Karte gegen Hassane Kamara ab der 68. Minute in Unterzahl spielen mussten. Der späte Anschlusstreffer von Lazios Gustav Isaksen kam zu spät (90.+5).

Calhanoglu trifft für Inter Mailand

Meister Inter Mailand gewann nach dem 2:2 in der Vorwoche beim CFC Genua gegen Underdog US Lecce mit 2:0 (1:0). Matteo Darmian erzielte in der fünften Minute per Kopf mit der ersten Chance der Hausherren gleich die Führung. In der 69. Minute erhöhte Spielmacher Hakan Calhanoglu per Foulelfmeter auf 2:0.

AS Rom kommt schlecht aus dem Startblock

Die AS Rom bleibt nach dem 1:2 (0:1) gegen den FC Empoli bei nur einem Zähler, auch Champions-League-Teilnehmer FC Bologna dümpelt nach dem 0:3 (0:0) bei der SSC Neapel im Tabellenkeller der Serie A herum. Für Napoli trafen Giovanni Di Lorenzo (45.+2), Khvicha Kvaratskhelia (75.) und Giovanni Simeone (90.+4).

Auf aktuell vier Punkte wie Inter Mailand kommt nach den Sonntagsbegebnungen auch der FC Turin. Turin besiegte Atalanta Bergamo mit 2:1 (1:1).