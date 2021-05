Inter Mailand und Meistertrainer Conte trennen sich

Mit dem 51-Jährigen sei eine Vereinbarung über das Ende seines Vertrages in beiderseitigem Einverständnis getroffen worden, hieß es am Mittwoch (26.05.2021) vom Verein. Der von Finanzsorgen geplagte Klub muss Geld sparen. Conte wollte das Medienberichten zufolge nicht mitmachen. Als Nachfolger ist laut portugiesischen Quellen Porto-Trainer Sérgio Conceicao im Gespräch. Der frühere Profi verhandele schon seit einigen Tagen mit Inter, hieß es über das Idol der Fans.

In zwei Jahren zum Meister geformt

Conte hatte mit den "Nerazzuri" in der Serie A Dauermeister Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo nach neun Jahren abgelöst. Das Team um den belgischen Toptorjäger Romelu Lukaku stand bereits nach dem 34. Spieltag als Meister fest. Nach dem letzten Spieltag der Saison am vergangenen Wochenende erhielt Inter den Scudetto.

Conte war erst 2019 zu Internazionale als Trainer gekommen. Einige Experten sahen in ihm einen wichtigen Faktor für den Gewinn der Meisterschaft in der Serie A, in der sich die Mannschaft lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Tabelle mit dem Stadtrivalen AC Mailand um den schwedischen Altstar Zlatan Ibrahimovic lieferte. Conte soll nun eine Abfindung bekommen. Der "Gazzetta dello Sport" zufolge soll sie etwa die Hälfte seiner Bezüge betragen, die für das dritte Jahr seines eigentlich bis 2022 gültigen Vertrages vorgesehen waren.

dpa | Stand: 26.05.2021, 20:03