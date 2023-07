Fußball Deutscher U21-Kapitän Bisseck wechselt zu Inter Mailand Stand: 12.07.2023 21:51 Uhr

Der deutsche Fußballprofi Yann Aurel Bisseck, Kapitän der U21, wechselt zu Inter Mailand. Das gab der Klub aus der Serie A am Mittwoch (12.07.2023) bekannt.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom dänischen Erstligisten Aarhus GF zu Inter und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Die Ablösesumme soll bei rund sieben Millionen Euro liegen.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ein so großer Verein Interesse an mir hatte. Inter ist einer der größten Klubs der Welt", sagte Bisseck in einem von seinem neuen Verein verbreiteten Video.

Bisseck bestritt für seinen Jugendverein 1. FC Köln 2017 drei Partien in der Bundesliga. Nach verschiedenen Leihgeschäften landete er 2021 in Aarhus und machte dort auf sich aufmerksam.

Bei der EM der U21 schied er vor ein paar Wochen mit der deutschen Mannschaft nach der Vorrunde aus.