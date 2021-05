Video: Champions League: Den "Citizens" winkt ein historisches Finale

Sportschau. . 02:11 Min. . Das Erste.

Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales kämpfen Manchester City und Paris Saint Germain heute Abend um den Einzug in das Finale. Für die "Citizens", die das Hinspiel in Paris gewinnen konnten, wäre das eine Premiere in der Vereinsgeschichte. | video