Elfmeter-Held von 1986 Rumänische Torhüterlegende Duckadam gestorben Stand: 03.12.2024 09:47 Uhr

Er hielt für Steaua Bukarest vier Elfmeter in nur einem Europapokal-Finale: An diesem Montag ist der rumänische Torwart Helmuth Duckadam im Alter von 65 Jahren gestorben, wie der rumänische Fußballverband mitteilte.

Berühmt wurde der Angehörige der deutschen Minderheit der Banater Schwaben am 7. Mai 1986 in Sevilla: Mit Steaua Bukarest gewann Duckadam gegen den FC Barcelona (2:0 n.E.) völlig überraschend das Endspiel im Europapokal der Landesmeister, dem Vorgänger-Wettbewerb der Champions League. Im Elfmeterschießen parierte er jeden Versuch des spanischen Meisters.

"Was dieser Mann gemacht hat, will mir nicht in den Kopf"

Seitdem hat Duckadam in Rumänien den Beinamen "Held von Sevilla". "Was dieser Mann gemacht hat, will mir nicht in den Kopf" , sagte Barcelonas englischer Trainer Terry Venables nach dem Endspiel. Der rumänische Verbandspräsident Razvan Burleanu sagte in einer ersten Reaktion nach Duckadams Tod: "Rumäniens Fußball hat eine Legende verloren."

2010 wurde der frühere Torwart zum Ehrenpräsidenten von Steaua ernannt. 2017 nannte sich der Klub in FCSB um.