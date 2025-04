Copa del Rey Rüdiger schießt Real ins Finale Stand: 02.04.2025 00:19 Uhr

Dank eines Treffers von Antonio Rüdiger ist Real Madrid gegen San Sebastian in der Verlängerung ins Finale der spanischen Copa del Rey eingezogen. Die spanischen Hauptstädter erreichten ein 4:4 im Rückspiel nach Verlängerung (1:1, 3:4). Das Hinspiel hatten die Madrilenen im Baskenland mit 1:0 gewonnen.

Die Königlichen besiegten Real Sociedad trotz gleich zweier Eigentore des früheren Münchners David Alaba. Nach dem 1:0-Erfolg in San Sebastián steht Real damit zum 41. Mal im Endspiel. Dort streben Rüdiger und Co. den 21. Cup-Sieg an, den jüngsten gab es 2023. statt.

Ancelotti wechselt Rüdiger für Pechvogel Alaba ein

Alaba traf zunächst per Hacke (72.) ins eigene Tor und lenkte dann einen Schuss unhaltbar ab (80.). Auch Ander Barrenetxea (16.) und Mikel Oyarzabal (90.+3) waren im Estadio Santiago Bernabéu für den Außenseiter erfolgreich. Vor den Augen von Tennis-Idol Rafael Nadal brachten Hinspieltorschütze Endrick (30.), Jude Bellingham (82.) und Aurelién Tchouameni (86.) Madrid in die Verlängerung, zu der Nationalspieler Rüdiger für Alaba eingewechselt wurde.

In der 115. Minute war er dann nach einer Ecke mit dem goldenen Treffer zur Stelle. Das zweite Halbfinale bestreiten der FC Barcelona und Atlético Madrid. Nach dem spektakulären 4:4 im Hinspiel kommt es am Mittwoch (21.30 Uhr) in der spanischen Hauptstadt zum zweiten Duell. Das Finale findet am 25. April in Sevilla