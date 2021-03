In den vergangenen Jahren verstärkte sich RB jedoch immer wieder mit jungen Spielern von anderen Vereinen, insbesondere von RB Salzburg. "Wir setzen aus unserer DNA heraus auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Natürlich ist es unser Streben, so viele Talente wie möglich aus unserem eigenen Nachwuchs in unsere Profi-Mannschaft zu integrieren", sagt Sportdirektor Markus Krösche auf Sportschau-Anfrage. "Jedoch müssen wir realistisch sein: Auf dem Level, auf dem wir uns bewegen, ist es deutlich schwieriger, den Sprung direkt in einen Champions-League-Kader schaffen."

Kuntz: Spielpraxis wichtiger als das schnelle Geld

Stefan Kuntz, Deutschlands U21-Trainer, empfiehlt daher den Nachwuchsspielern, sich genau zu überlegen, bei welchem Verein sie spielen wollen. "Es ist unumstößlich, dass die Spieler im Erwachsenwerden Spielpraxis brauchen. Da geht es auch darum, dass sich das Talent und auch das Umfeld nicht sagt: ' Jetzt habe ich eine gewisse Stufe erreicht und nehme gleich vier Treppen auf einmal, weil dort bekomme ich den besseren Vertrag.' Ein Talent wird sich nur dann entfalten, wenn es kontinuierlich Spielzeit bekommt. In dem Alter ersetzt die Spielzeit das Geld", sagt Kuntz im Sportschau-Gespräch.

Ein großer Teil seines Kader für die Ende März anstehende U21-Europameisterschaft kommt daher aus der zweiten Liga. Weil dort die jungen Profis Spielpraxis bekommen, während talentiertere Spieler in der Bundesliga nicht zum Zuge kommen. In der Zukunft soll sich das ändern.

