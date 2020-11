Sportmediziner Predel: "Ich bin einer derjenigen, die glauben, dass es zu viel wird"

"Wenn dieses Belastungsniveau permanent an die Belastungsgrenzen heranführt oder sogar die Grenze überschritten wird, dann erhöhen sich die gesundheitlichen Risiken, unter anderem das Risiko für Verletzungen" , führt der Wissenschaftler weiter aus.

Jüngstes Beispiel aus der Kategorie Verletzung durch intensive Belastung: Jonas Hofmann wird Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen fehlen. Diagnose: Muskelbündelriss.

"Wenn englischen Wochen massiv gehäuft sind, wie jetzt durch die Corona bedingte Verdichtung des Spielplans, dann werden die Systeme im Körper mit Sicherheit bis an die Grenze und darüber hinaus belastet. Ich bin einer derjenigen, die glauben, dass das zu viel wird" , sagt Sportmediziner Prof. Dr. Hans-Georg Predel.

Folge von Überbelastung: Risse und Rupturen – Infektanfälligkeit steigt

Nicht nur die Muskulatur macht bei einer Überbelastung dicht – auch der Kopf: "Die Koordination ist extrem wichtig, um Verletzungen zu minimieren. Auch das nimmt bei einem ermüdeten Spieler ab. Damit steigt indirekt das Verletzungsrisiko. Auch wird, ein wichtiger Punkt in Zeiten von Corona, das Immunsystem durch die ständige Überbelastung beeinträchtigt und die Infektanfälligkeit erhöht."

Das "heiße Thema" Regeneration

Will eine Mannschaft in der Bundesliga auch im April noch auf ihre Leistungsträger zurückgreifen, müssen sie klug rotieren. Zum anderen muss an der Regenerations-Schraube gedreht werden, sagt Prof. Dr. Predel: "Wie verbessert man das Regenerations-Potenzial? Das ist eines der heißesten sportwissenschaftlichen und medizinischen Themen im Augenblick."

Für eine optimierte Regeneration werden meistens noch in der Kabine die aufgebrauchten Kohlenhydratspeicher der Spieler wieder aufgefüllt. "Das ist nicht mehr nur Spaghetti vor dem Spiel und einmal die Trinkflasche angesetzt. Das wird sehr professionell gemacht, dafür haben die Profi-Vereine Spezialisten" , sagt Predel. Jürgen Klopp hat dafür Mona Nemmer als Ernährungsberaterin zum FC Liverpool geholt. Ernährung sei Doping, so Klopp in einem Beitrag der "ZDF-Sportreportage".

Bettlaken - exotische Regenerations-Strategie

In den Bereich exotische Regenerations-Strategien kann man die Bettlaken-Theorie von Christiano Ronaldo packen: "Das würde ich in den Bereich Voodoo einordnen" , sagt Sportmediziner Prof. Dr. Predel, "aber die Psyche ist wichtig. Und wenn Christiano Ronaldo das Gefühl hat, dass er mit der neuen Bettwäsche regenerativer schläft, dann spielt das auch eine wichtige Rolle." Sein Regenerations-Potenzial hat Christiano Ronaldo dank Bettwäsche und Embryohaltung optimiert. Und auch die Bundesligisten werden sich weiter auf die Suche machen müssen - nach regenerativen Maßnahmen. Denn ein ganz wichtiger Teil des Wettbewerbs in dieser Saison: Wer besser regeneriert - hält länger durch.

Stand: 13.11.2020, 12:42