Auch bei City ziemlich glücklos

So genial er dann mit Manchester City im Ligaalltag performte, so glücklos blieb er in der Champions League. Das Schlimme dabei: Es waren immer wieder die Teams aus der eigenen Liga, die ihn im entscheidenden Moment auf dem falsch gestellten Salzstreuer erwischten. 2017/18 beförderte ihn Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool locker aus der Königsklasse, mal wieder musste der stolze Katalane anschließend zugeben, dass " sein Plan nicht funktioniert " habe.

Gleiches passierte ihm im Jahr darauf mit einer viel zu ängstlichen Aufstellung (ohne Kevin De Bruyne und Leroy Sané) erneut im Viertelfinale, diesmal gegen Tottenham Hotspur. Und eine seiner schlimmsten Trainer-Nächte dürfte er 2019/20 wiederum in der Runde der letzten Acht erlebt haben, als er sein Starensemble urplötzlich auf Dreierkette umstellte, damit aber sogar an Olympique Lyon scheiterte.

Auch Tuchel galt als "verkopft"

Die Kritik, machmal zu "verkopft" zu sein und seine Spieler zu überfordern, kennt aber auch Tuchel. 2015 im direkten Bundesliga-Duell mit Guardiola kam er mit Dortmund mal auf die erstaunlichen Ideen, den langsamen Sokratis von der Innen- auf die Rechtsverteidiger-Position zu befördern, dafür rochierte er Lukasz Piszczek von der rechten auf die linke Seite, holte Sven Bender in die Abwehrzentrale und ließ Marco Reus auf der Bank. Irgendwas muss da mit den Salz- und Pfefferstreuern schiefgelaufen sein, jedenfalls ging das Spiel für Tuchel 0:5 verloren.

Im Pokalfinale ein Jahr später trafen die beiden Trainer erneut aufeinander, und diesmal wirkte es, als wolle Tuchel Guardiola kopieren. Während der Bayern-Coach bis zum Beginn der Verlängerung weder Spieler auswechselte noch das System änderte, hatte der BVB-Trainer in 90 Minuten gleich vier verschiedene Grundformationen angewandt. Die vollkommen wilde Wechselei ließen die Münchener an sich abprallen, sie behielten Ruhe und Konzentration und trugen am Ende dazu bei, dass Tuchel lange Zeit als chronischer Finalverlierer galt.

Stand: 22.09.2021, 22:23