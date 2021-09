Der FC Liverpool bleibt in der Premier League auf Kurs. Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp gewannen am Samstag (18.09.2021) mit 3:0 gegen Crystal Palace. Mit dem souveränen Sieg zum Auftakt des 5. Spieltags übernahmen die Reds vorerst die Tabellenspitze.

Mané mit 100. Tor für Liverpool

Sadio Mané brachte Liverpool kurz vor der Pause (43.) an der Anfield Road mit dem Führungstor auf Kurs - es war der 100. Treffer für den Senegalesen im Liverpool-Trikot. Mohamed Salah sorgte zehn Minuten vor Schluss für die Vorentscheidung (80.), Naby Keita (89.) setzte den Schlusspunkt gegen die Gäste aus dem Londoner Süden, die nur in der Anfangsphasegefahr ausstrahlten. Da stand der Pfosten sogar einer möglichen Führung für Palace im Weg. In der Folge dominierten aber die Hausherren, Diogo Jota, Thiago und Jordan Henderson vergaben Großchancen, ehe Mané die Reds auf Kurs brachte.