Der FC Liverpool setzt sich in der Premier League gleich in der Spitzengruppe fest. Am 3. Spieltag feierten die "Reds" am Sonntag (12.09.2021) einen letztlich ungefährdeten 3:0-Erfolg bei Leeds United und rangieren mit zehn Zählern punktgleich hinter Manchester United (4:1 gegen Newcastle) und dem FC Chelsea (3:0 gegen Aston Villa) auf Rang drei.

Liverpools Elliott bei Foul schwer verletzt

Mehr als der Liverpooler Sieg durch Treffer von Mohamed Salah (20. Minute), Fabinho (50.) und Sadio Mané (90.) werden sich die englischen Fans aber mit einer Szene aus der 60. Minute beschäftigen. Nach einem Ballverlust ging Pascal Struijk überhart in einen Zweikampf mit Liverpools Youngster Harvey Elliott und traf ihn mit einem brutalen Foul am Knöchel.

Während Struijk sofort die Rote Karte sah, musste der 18-jährige Elliot minutenlang behandelt werden und wurde schließlich, von Hilfskräften abgeschirmt, schwer verletzt auf einer Trage Richtung Krankenhaus abtransportiert. Beiden Teams war danach der Schock der Szene anzumerken. An Liverpools verdientem Sieg änderte die Aktion nichts, aber auf Struijk dürfte wohl eine lange Sperre warten.

Ronaldo lässt United träumen

Cristiano Ronaldo hatte am Samstag das "Theater der Träume" in Ektase gebracht. Der 36 Jahre alte Portugiese schoss Manchester United mit zwei Treffern nicht nur zu einem 4:1 (1:0)-Erfolg über Newcastle United, sondern sorgte für eine perfekte und viel umjubelte Rückkehr ins Old Trafford.