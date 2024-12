Haaland verschießt Elfmeter Remis gegen Everton - City patzt in der Premier League erneut Stand: 26.12.2024 16:00 Uhr

Die Krise von Manchester City setzt sich fort. Gegen den FC Everton gab es am 18. Spieltag der Premier League trotz Führung nur ein Remis, die in den vergangenen Jahren so dominante City-Elf präsentierte sich erneut schwach.

Bernardo Silva hatte City beim 1:1 (1:1) in Führung gebracht (14. Minute), Iliman Ndiaye noch im ersten Durchgang (36.) für Everton ausgeglichen. Das Remis ist für die hohen Ansprüche Manchesters deutlich zu wenig. Die "Skyblues" bauen ihre bittere Serie an Enttäuschungen aus: Aus den letzten neun Spielen gab es nur fünf Punkte.

City nicht zwingend genug, Haaland scheitert vom Punkt

Erneut war die Elf von Star-Trainer Pep Guardiola über weite Strecken der Partie die überlegene Elf. Im letzten Drittel allerdings agierte City zu ungenau, in der Defensive in einigen Situationen zu fahrig. Von der Dominanz und Selbstverständlichkeit vergangener Tage war kaum etwas zu sehen.

Zu allem Überfluss scheiterte Erling Haaland kurz nach Wiederanpfiff mit seinem Elfmeter an Gäste-Torwart Jordan Pickford (53.). In der Schlussphase hatte Everton durch einen abgefälschten Schuss von Orel Mangala die Chance auf den Siegtreffer, der Ball verfehlte das Tor aber um wenige Zentimeter. Auch City intensiverte die Bemühungen in den letzten Minuten, eine echte Großchance sprang aber nicht mehr heraus, es blieb beim Remis.