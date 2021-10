Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel besiegte am 9. Spieltag das sieglose Schlusslicht Norwich City mit 7:0 (3:0) und hat bereits 22 Punkte auf dem Konto.

Havertz als Mittelstürmer im Einsatz

Verteidiger Antonio Rüdiger spielte in der Dreierkette von Beginn an, Kai Havertz gab in Abwesenheit seines Nationalmannschaftskollegen Timo Werner (Oberschenkelbeschwerden) und von Torjäger Romelu Lukaku (Sprunggelenk) den Mittelstürmer - die Treffer erzielten aber Mason Mount (8., 85./Handelfmeter, 90.+1), Callum Hudson-Odoi (18.), Reece James (42.), Ben Chilwell (57.) und Maximilian Aarons (63./Eigentor).

Norwich agierte nach Gelb-Rot gegen Benjamin Gibson ab der 65. Minute in Unterzahl. Nach den ersten beiden Punktgewinnen der Saison kassierte Aufsteiger Norwich mit dem deutschen Trainer Daniel Farke bereits die siebte Niederlage.