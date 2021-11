Das beruhigte die Situation. Besser gesagt: Cristiano Ronaldo sorgte für ein paar Tage Ruhe. Er schoss beide Tore gegen Atalanta. In der Champions League sind es nun schon fünf Treffer in vier Spielen, in der Premier League immerhin vier bei sieben Einsätzen.

"Cristiano ist einfach unglaublich. Er sorgt immer wieder für diese speziellen Momente. Ich bin mir sicher, dass auch die Chicago Bulls nichts dagegen hatten, Michael Jordan im Team zu haben" , verglich Solskjaer den Portugiesen mit dem Superstar des Basketballs, der in der sogenannten Crunchtime die Dinge erledigte.

Die Crunchtime heißt bei Manchester United "Fergie-Time", weil zu Zeiten von Alex Ferguson vieles in der - durchaus mal üppigen - Nachspielzeit erledigt wurde.

Am Samstag (06.11.2021) dürfte es schon deutlich früher hoch hergehen im Old Trafford, denn das Derby gegen Manchester City steht an. Schon um 12.30 Uhr Ortszeit (13.30 Uhr MEZ) ist Anstoß. United hat als Tabellenfünfter acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Chelsea, bei City sind es nach der Heimniederlage gegen Crystal Palace auch schon fünf.

Ironie bei Guardiola

"Wir werden da sein" , kündigte Pep Guardiola mit ironischem Ton an, denn der frühe Beginn stößt dem Trainer von City sauer auf. Seine Mannschaft war noch am Mittwoch beim 4:1 gegen den FC Brügge in der Champions League beschäftigt, United hingegen 24 Stunden früher.

Ein Tag mehr Pause also für den inzwischen 36 Jahre alten Ronaldo, der trotzdem in bester körperlicher Verfassung ist. Daher war auch kaum jemand erstaunt, als im Sommer das Gerücht aufkam, der Superstar werde Juventus Turin verlassen und zu Manchester City wechseln. Gewöhnlich sehr gut informierte Reporter twitterten, dass nur noch die Unterschrift fehle. Dann landete Ronaldo jedoch überraschend bei United, für das er unter Sir Alex Ferguson schon zwischen 2003 und 2009 spielte. Drei Meisterschaften feierte er mit den "Red Devils". Nach Ronaldos Abgang kamen noch zwei hinzu, die letzte 2013.

Für die Fans wird es mal wieder Zeit, der Kader scheint zumindest in der Offensive gut genug zu sein, um mit den anderen Großen mitzuhalten. Die Saison begann auch gut. Punktgleich mit dem FC Chelsea und Liverpool war United nach fünf Spieltagen oben, dann folgten ein 0:1 gegen Aston Villa, ein 1:1 gegen den FC Everton und ein 2:4 bei Leicester. Solskjaer geriet unter Druck, das 0:5 gegen die "Reds" von Jürgen Klopp verschärfte die Lage dramatisch. Aber der Trainer erhielt eine "Fergie-Time".

Ausschnitte in der Sportschau

Ausschnitte des Spiels zwischen Manchester United und Manchester City werden am Samstag (06.11.2021) ab 18 Uhr in der Sportschau zu sehen sein.

06.11. | die Sportschau am Samstag, ab 18 Uhr.

sid/dpa | Stand: 05.11.2021, 07:39