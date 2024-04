Premier League Man United gegen Liverpool - Klopps offene Rechnung Stand: 05.04.2024 18:26 Uhr

Der FC Liverpool will in der Premier League seine Tabellenführung bei Manchester United verteidigen. Zuletzt fügten die "Red Devils" dem Team von Jürgen Klopp eine schmerzhafte Niederlage zu.

Im Januar teilte Jürgen Klopp mit, dass nach dieser Saison für ihn Schluss ist beim FC Liverpool. Zu diesem Zeitpunkt war es für ihn noch möglich, mit dem ganz großen Knall abzutreten, er hatte noch die Chance, vier Titel mit den "Reds" zu gewinnen. Bis Manchester United im Viertelfinale des FA-Cups eine dramatische Partie mit 4:3 nach Verlängerung gewann und das Ende der Quadruple-Träume besiegelte.

Pokalfrust mündete in Ärger mit TV-Journalist

Klopp war danach so bedient, dass er sich einen Zwist mit einem Journalisten leistete. " Eine etwas dumme Frage, muss ich sagen. Ich bin wirklich enttäuscht über diese Frage, aber Sie dachten offensichtlich, sie sei gut ", kritisierte der 56-Jährige den Interviewer vom skandinavischen TV-Sender "Viaplay" und brach das Gespräch ab. Beim Abgang schob Klopp hinterher: " Ich habe keine Nerven für dich ."

Denn ganz offenbar lagen seine Nerven blank. Liverpool plagten Verletzungssorgen, unter den gegebenen Umständen sei die Leistung " absolut außergewöhnlich ", sagte Klopp nach dem Pokal-Aus, bemängelte aber auch: " Wir haben das Spiel nicht zugemacht. Und wenn man es offen lässt, auswärts in Old Trafford - es ist klar, dass sie dann Chancen bekommen. "

Stolpert Liverpool auch in der Liga über Man United?

Nun bekommen Klopp und seine Spieler die schnelle Gelegenheit, sich für die Niederlage vor drei Wochen zu revanchieren. In der Premier League kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen in Manchester. " United ist zu Hause eine Topmannschaft, das wissen wir alle. Wir müssen einen Weg finden, um ihnen Probleme zu bereiten. Um dort etwas zu holen, müssen wir auf diesem Level, gegen diesen Gegner und in diesem Stadion ein richtig gutes Fußballspiel abliefern ", sagte Klopp.

Doch United könnte für Liverpool zum zweiten Stolperstein werden. Nach dem 0:0 zwischen dem FC Arsenal und Manchester City haben die "Reds" die Tabellenführung in der Premier League übernommen, können sich im Dreierrennen aber eigentlich keine Ausrutscher erlauben.

Klopp: "Chaos von außen ignorieren"

Klopp zeigt sich nach außen gewohnt gelassen in Bezug auf den Kampf um den Meistertitel. Es sei ihm " egal ", ob Liverpool nun favorisiert sei. " Eines der wichtigsten Dinge ist es, das Chaos von außen zu ignorieren. Wir müssen professionell und die beste Version von uns selbst sein, den besten Fußball spielen, den wir spielen können. Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt ", so Klopp.

Was herauskommt, wenn der Gegner Manchester United heißt, ist in dieser Saison allerdings sehr unvorhersehbar. Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag durchlebt ein Jahr mit Höhen, vor allem aber mit vielen Tiefen. United kann jeden Gegner schlagen, aber auch gegen jeden verlieren. Unter der Woche gab Manchester beim FC Chelsea (2:3) nach 100 Minuten noch einen 2:1-Vorsprung weg.

