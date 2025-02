Premier League Liverpool müht sich zurück in die Erfolgspur Stand: 16.02.2025 17:20 Uhr

Der englische Fußball-Tabellenführer FC Liverpool hat nach den jüngsten Rückschlägen wieder einen Erfolg gefeiert. Zuvor hatte Omar Marmoush Manchester City per Hattrick zum Erfolg geführt.

Die Mannschaft von Trainer Arne Slot mühte sich in der Premier League am Sonntag (16.02.2025) zu einem 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen Kellerkind Wolverhampton Wanderers und stellte damit den Vorsprung von sieben Punkten auf Verfolger FC Arsenal wieder her. Luis Díaz (15. Minute) brachte die Reds im Stadion an der Anfield Road früh in Führung, bevor Mohamed Salah per Foulelfmeter (37.) nachlegte.

Die Gäste fanden erst spät in die Partie, sorgten nach dem Anschlusstreffer des ehemaliger Herthaners Matheus Cunha (67.) aber für eine spannende Schlussphase. Der FC Liverpool, der zuletzt gegen Zweitligist Plymouth Argyle aus dem FA Cup geflogen war und im Derby gegen Everton einen späten 2:2-Ausgleich kassiert hatte, agierte zunehmend uninspiriert und ließ die Wolves gewähren. Doch die Gäste waren im Abschluss zu schwach, sodass es beim 2:1 blieb.

Traum-Tag für Marmoush

Marmoush erzielte am Samstag beim 4:0 (3:0) von Manchester City gegen Newcastle United in der ersten Hälfte innerhalb von 14 Minuten einen Hattrick (19., 24., 33. Minute). Er feierte im fünften Pflichtspiel damit seine ersten Treffer für City. Der eingewechselte James McAtee (84.) setzte den Schlusspunkt.

City präsentierte sich nach dem 2:3 im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid gefestigter. Allerdings profitierte der Meister auch von haarsträubenden Fehlern in der Defensive der Gäste. Manchester rückte mit dem Sieg auf Platz vier vor - das war möglich geworden, weil Chelsea am Freitag in Brighton deutlich verlor.

Chelsea verliert deutlich gegen Brighton

Der FC Chelsea unterlag Brighton & Hove Albion mit 0:3 (0:2). Der Japaner Kaoru Mitoma (27.) brachte Brighton in Führung, Yankuba Minteh erhöhte nur elf Minuten später. In der zweiten Halbzeit machte der gambische Rechtsaußen dann mit dem Doppelpack zum 3:0 (63.) alles klar. Für das Team von Fabian Hürzeler ist es der erste Sieg seit drei Liga-Spielen, im vergangenen hatte es bei Nottingham Forest eine 0:7-Klatsche gesetzt.

Chelsea-Spieler Reece James (r.) im Zweikampf mit Brightons Diego Gomez

Chelsea verpasste 2023/24 den internationalen Wettbewerb und spielt 2024/25 nur in der Conference League. Der Klub ist dringend auf die Einnahmen aus der Champions Leaguer angewiesen. In der Tabelle ist Chelsea nun Sechster, neben Manchetser City zog auch Bournemouth vorbei.

Für den deutsche Teammanager Fabian Hürzeler war es mit Brighton der zweiten Sieg gegen Chelsea in einer Woche. Dem 2:1 im FA Cup folgte nun das 3:0 (2:0), durch das sich die "Seagulls" vorläufig auf Platz acht schieben.

Arsenal gewinnt in Leicester und wahrt Titelchance

Arsenal wahrte derweil seine Titelchance durch ein 2:0 (0:0) bei Leicester City. Zwei späte Tore des früheren Dortmunders Mikel Merino (81./87.) entschieden das Spiel. Der FC Liverpool kann aber an der Tabellenspitze am Sonntag im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers wieder auf sieben Punkte Vorsprung davonziehen.

Mikel Merino feiert seinen Treffer

Arsenal musste auf Kai Havertz verzichten, der sich im Trainingslager in Dubai eine Oberschenkelverletzung zuzog. Er muss operiert werden, das bedeutet für den 25-Jährigen das vorzeitige Saisonende. Teammanager Mikel Arteta gingen damit die offensiven Optionen aus, er setzte auf eine Dreierreihe aus Raheem Sterling, Leandro Trossard und Ethan Nwaneri, dessen Schuss in der 61. Minute die Querlatte streifte.