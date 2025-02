Topspiel in der Premier League Liverpool besiegt auch Newcastle und marschiert Richtung Titel Stand: 26.02.2025 23:10 Uhr

Der FC Liverpool hat in der Premier League durch einen ungefährdeten Sieg gegen Newcastle United den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft gemacht.

Der Tabellenführer siegte am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) und baute seinen Vorsprung an der Spitze sogar aus. Der FC Arsenal kam am gleichen Abend nicht über ein 0:0 gegen Nottingham Forest hinaus, mit einem Spiel mehr auf dem Konto hat Liverpool nun 13 Zähler Vorsprung auf Rang zwei. Dominik Szoboszlai (11. Minute) und Alexis Mac Allister (64.) erzielten die Tore für die Reds.

Szoboszlai weiter stark in Form - und torgefährlich

Die Gastgeber übernehmen ohne ihren gesperrten Trainer Arne Slot, der allerdings natürlich auf der Tribüne saß, auch unter Übergangscoach John Heitinga direkt das Kommando und hätte nach 6 Minuten durchaus auch einen Elfmeter bekommen können, als Lewis Hall gegen Mohamed Salah zu Boden ging und den Ägypter dabei am Bein erwischte - es gab ihn jedoch nicht. Die erste echte Toraannäherung gelang allerdings, wenn auch zufällig, Newcastle, als eine abgerutschte Flanke von Jacob Murphy von der rechten Seite gar nicht so deutlich über die Querlatte flog (8.).

Direkt mit der ersten eigenen Chance fiel dann das 1:0 für die Reds. Nach einer abgefangenen Flanke der Gäste schaltete Liverpool blitzschnell um, Luis Diaz wurde links auf die Reise geschickt, legte ganz überlegt quer auf den momentan so formstarken Szoboszlai, der zentral im Strafraum gar nicht allzu platziert einschob, Torwart Nick Pope war dabei aber die Sicht offenbar etwas verdeckt.

Die Reds physisch dominant - Newcastle ohne Isak kaum mit Chancen

Die Gäste, selbst ja auch mit Champions-League-Ambitionen, hielten trotz deutlich weniger Ballbesitz gut mit, verteidigten physisch stark und lauerten auf schnelle Umschaltmomente. Ohne ihren Topstürmer Alexander Isak, der kurzfristig wegen Leistenproblemen ausgefallen war, hatten die Angriffsbemühungen gegen die physisch starke Liverpool-Abwehr oft nicht die nötige Durchschlagskraft. Nach einer knappen halben Stunde hatte sich Liverpool auch ein wenig zurückgezogen und wartete nun selbst darauf, überfallartig nach vorne spielen zu können. In der 28. Minute wäre das beinahe gelungen, als Luis Diaz stark den Ball eroberte, drei Gegenspieler abschüttelte und auf den mitgelaufenen Kostas Tsimikas ablegte, der aber links im Strafraum aus guter Position deutlich verzog.

Kurz darauf hatten auch die Gäste ihre einzige richtig gute Chance des ersten Durchgangs, doch der links frei durchgebrochene Callum Wilson brachte seinen Volleyabschluss nicht auf das Tor, sondern zielte gut einen halben Meter rechts vorbei. In der Folge tat die Heitinga-Elf wieder selbst etwas mehr für das Spiel nach vorne, Fernschüsse von Szoboszlai (35.) und Salah (39.) verfehlten das Tor nur knapp.

Liverpool schlägt nochmal zu und spielt es dann sicher runter

Das große Spektakel war es in den ersten 45 Minuten an diesem Mittwochabend nicht gewesen - und auch der zweite Durchgang startete wenig ereignisreich. Es dauerte bis zur 64. Minute, ehe die Ränge in Anfield wieder etwas zu Bestaunen hatten - und zwar den besten Angriff des Spiels. Mac Allister eroberte im Mittelfeld den Ball, marschierte von der Mittellinie geradeaus durch in den Strafraum, spielte rechts raus auf Salah, der nach einem kleinen Tänzchen mit zwei Gegenspielern wieder zurück auf den Argentinier spielte. Der nagelte den Ball dann aus etwa 12 Metern ziemlich humorlos hoch in die Maschen zum 2:0.

Newcastle war sichtlich bemüht, jetzt aktiver zu werden und eine direkte Antwort zu liefern, Trainer Eddie Howe wechselte gleich vierfach. Stattdessen wäre die nun etwas offensivere Herangehensweise beinahe prompt bei einem Konter bestraft worden, doch Luis Diaz verpasste in der 72. Minute nach einer Außenrist-Hereingabe von Salah am langen Pfosten nur knapp das 3:0, Salah selbst scheiterte in der 87. Minute an Pope.

Auch wenn die Magpies gern gewollt hätten und in einer intensiven Partie gut dagegen hielten: Am Ende war Newcastle auch in dieser Schlussphase nie wirklich nah dran, nochmal in die Begegnung zu finden, das 3:0 schien deutlich näher als der Anschlusstreffer - beides fiel aber nicht mehr.