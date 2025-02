Topspiel in der Premier League Liverpool feiert eiskalten Sieg bei Manchester City Stand: 23.02.2025 19:23 Uhr

Der FC Liverpool hat seine Titelambitionen in der Premier League noch einmal deutlich unterstrichen. Das Team von Trainer Arne Slot gewann im Topspiel bei Manchester City.

Es war ein nahezu perfektes Beispiel von Effizienz: Tabellenführer FC Liverpool landete am Sonntagnachmittag (23.2.2025) einen bemerkenswerten 2:0 (2:0)-Auswärtssieg im Topspiel der Premier League bei Manchester City und unterstrich damit eindrucksvoll die Titelambitionen der "Reds". Für die Mannschaft von Trainer Arne Slot trafen Mohamed Salah und Dominik Szoboszlai.

Für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola war es die nächste Pleite in einer an Rückschlägen höchst und ungewöhnlich ausgeprägten Saison. Die "Skyblues, die als Tabellenvierter mit einem Spiel Rückstand derzeit 20 Punkte hinter Liverpool liegen, geht es nur noch um die Teilnahme an der Champions League.

Manchester zu ungefährlich

Beide Teams begannen das Topspiel verhalten, auch wenn die Citiziens - die ohne den verletzten Angreifer Erling Haaland spielen mussten - etwas mehr Ballbesitz hatten. Der gegenseitige Respekt war naturgemäß groß.

Je länger die Partie dauerte, desto deutlicher wurde die Überlegenheit der Gastgeber. Doch weder Omar Marmoush noch sein Offensivkollege Phil Foden konnten aus ihren Schusschancen Kapital schlagen.

Salah lässt das Stadion verstummen

Aber was ein echtes Spitzenteam ausmacht, zeigte Liverpool in Minute 14: Eine perfekt einstudierte, flach ausgeführte Eckenvariante über Alexis Mac Allister und Szoboszlai verwandelte Mohamed Salah - unhaltbar abgefälscht von Nathan Aké - aus 13 Metern zur überraschenden 1:0-Führung für die Gäste.

Danach wurde es still im City-Stadion. Der Schock über den Rückstand saß nicht nur bei den Fans tief. Das Guardiola-Team versuchte zwar sich Chancen herauszuspielen, aber die Liverpool-Defensive wirkte kompakt und nahezu undurchdringlich. Und den Manchester-Spielern fehlten Ideen. Marmoush brachte zwar einmal den Ball über die Torlinie der Reds (30.), allerdings stand er zuvor im Abseits.

Liverpool erneut eiskalt

Und wie eiskalt Liverpool agieren kann, zeigte das Team von Trainer Slot in Minute 37. Nach einem langen Ball auf Salah legte dieser im Strafraum quer auf Szoboszlai, der den Ball wohl überlegt und unhaltbar aus 13 Metern zum 2:0 ins Tor schob.

Die Gastgeber rannten immer wieder an - aber es blieb dabei: Es fehlte das nötige Durchsetzungsvermögen, um sich entscheidend durchzusetzen.

Manchester fehlen spielerische Mittel

Nach der Pause setzte sich das Bild fort. Manchester griff an, rannte sich aber immer wieder fest. Liverpool verwaltete die Partie, versuchte Tempo aus dem Spiel zu nehmen, was sehr häufig gelang. Und die "Reds" zeigten ihr nahezu perfektes Umschaltspiel.

Immer wieder liefen Salah und Co. auf das gegnerische Tor zu, aber sie scheiterten entweder an Torhüter Ederson oder an knappen Abseitsstellungen.

Manchester spielte sich auch in der zweiten Hälfte noch immer keine viel versprechenden Tormöglichkeiten heraus. Das Guardiola-Team spielte zwar auf Augenhöhe mit, aber wenn es darum ging, die gegnerische Defensive in Bedrängnis zu bringen, fehlten die spielerischen Mittel. Somit ging der Auswärtssieg des Titelkandidaten völlig in Ordnung.