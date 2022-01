Der FC Morecambe spielt erst seit dieser Saison in der League One, der dritthöchsten Spielklasse Englands. Entsprechend rangiert man auch nur einen knappen Punkt vor den Abstiegsrängen. Das letzte Ligaspiel - wenn auch gegen den Tabellenletzten - sollte den "Shrimps" aber Mut machen: Morecambe drehte einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg.

Eine Zusammenfassung der Partie sehen Sie am Sonntag ab 19:15 Uhr in der Sportschau.

FC Millwall gegen Crystal Palace

Gerade einmal rund zwölf Kilometer Distanz trennt die beiden Stadien vom FC Millwall und Crystal Palace, ein "South London Derby" also. Bereits 1906 sind beide Klubs erstmals aufeinandergetroffen. Endstand: 3:0 für Palace.

Sportlicher Favorit ist auch aktuell Palace. Das Team von Trainer Patrick Vieira rangiert im soliden Mittelfeld der Premier League. Millwall, deren Fans bei einem Großteil des Gegner als unbeliebt gelten, ist als Elfter der zweitklassigen Championship klarer Außenseiter.

West Ham United gegen Leeds United

Mit West Ham United und Leeds United treffen am Sonntag (09.01.22) zwei Premier-League-Klubs aufeinander, die vor allem im Dezember ihre Probleme hatten. Beide Vereine verzeichnen drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Leeds verlor sogar mit 0:7 gegen Spitzenreiter Manchester City. West Ham indes hat seit 2005 nicht mehr gegen Leeds verloren.

Leicester City gegen FC Watford

Mit dem FC Watford kommt Erfolgstrainer Claudio Ranieri zurück nach Leicester. Dort gewann der Italiener im Jahr 2016 völlig überraschend den englischen Meistertitel. In der Premier League tut sich das neue Team von Ranieri in letzter Zeit aber schwer: Die Hornets haben sechs Spiele in Folge verloren. Die Konsequenz: nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Leicester City, das im letzten Jahr den FA Cup gewinnen konnte, steckt ebenfalls in der Krise - allerdings auf anderem Niveau. Das Team von Trainer Brendan Rodgers hat den Anschluss an die Europapokal-Plätze verloren - trotz eines Überraschungssieges jüngst gegen den FC Liverpool.

FC Liverpool gegen Shrewsbury Town

Jürgen Klopp steht im Moment nicht am Seitenrand des FC Liverpool.

Die Reds empfangen Shrewsbury Town aus der League One. Der Verein um Trainer Jürgen Klopp leidet derzeit unter einem massiven Corona-Ausbruch in der Mannschaft. Der Coach aus Deutschland ist selbst infiziert und auch einige Spieler sind betroffen. Weil nun auch Co-Trainer Pepijn Lijnders positiv getestet wurde und in Quarantäne muss, steht das Team aktuell ohne Trainer da.

Wegen des Afrika-Cups fehlen dem Klub noch weitere Spieler. Das für Donnerstag (06.01.2022) geplante Spiel im Ligapokal gegen Arsenal ist deshalb bereits auf den 13. Januar verschoben worden. Für das Spiel gegen Shrewsbury gibt es noch keinen derartigen Antrag. Wenn Liverpool aufläuft, dann wohl mit einer Rumpfelf. Ein Sieg gegen den Drittligisten Shrewsbury, die aktuell auf Platz 14 rangieren, sollte trotzdem drin sein.

