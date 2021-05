Englands Fans entdecken den Protest: Was können sie bewegen?

Der Rauch in den ursprünglichen Vereinsfarben Grün und Gold war gerade erst verzogen, als die Fans von Manchester United schriftliche Forderungen übermittelten. Am Sonntag (02.05.2021) hatten Tausende Anhänger des englischen Rekordmeisters vor dem Old Trafford demonstriert, inklusive Stadion- und Platzsturm, und damit die Verschiebung des Premier-League-Blockbusters gegen den FC Liverpool erzwungen.

Am Montag veröffentlichte der "Supporters Trust" des Klubs einen offenen Brief an Joel Glazer, einen der verhassten Klubbesitzer. In dem Schreiben forderten die Fans unter anderem mehr Mitspracherecht und einen Dialog mit den in Florida ansässigen Eigentümern. Andernfalls könnten weitere Spielabsagen provoziert werden, lässt sich "zwischen den Zeilen" erkennen.

Fanproteste wegen Super League

Englands Fußballfans entdecken gerade die Revolte. Der Super-League-Versuch mit sechs englischen Top-Klubs hat eine Welle des Protests ausgelöst. Diese rollt ungeachtet der Tatsache weiter, dass der neue Wettbewerb nach nur 48 Stunden schon wieder Geschichte war.