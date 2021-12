Corona: Premier League ergreift Maßnahmen nach Spielausfällen

Tägliche Tests für Spieler, Maskenpflicht auf dem Trainingsgelände

Bei Tottenham Hotspur, Manchester United und bei Watford sorgten Corona-Ausbrüche für Spielausfälle, auch bei Aston Villa kam es zu mehreren Infektionen. Die Spieler der Premier League werden sich nun täglichen Schnelltests unterziehen, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete. Zwei Tests pro Woche sollen PCR-Tests sein. In den Gebäuden der Trainingsgelände gilt demnach wieder eine Maskenpflicht und das Abstandsgebot.

Die Premier League hatte am Montag mitgeteilt, dass bei unter den 3.805 Tests bei Spielern und Mitarbeitenden der Klubs in der Vorwoche 42 positive Ergebnisse waren - ein Höchstwert seit Pandemiebeginn. In Großbritannien verschlechterte sich die Pandemielage zuletzt insgesamt. Aston Villas Trainer Steven Gerrard ging zuletzt so weit, dass er Transfers im Winter vom Impfstatus der potenziellen Zugänge abhängig machen könnte.

Fans im Stadion müssen Impfung oder negativen Test nachweisen

Für Fans gilt, seit die Regierung ihren sogenannten "Plan B" mit mehreren Schutzmaßnahmen ausgerufen hatte, dass sie für den Zutritt ins Stadion vor dem Spieltag über die Website ihres Vereins eine Selbsterklärung ausfüllen müssen. Darin müssen sie angeben, ob sie mit einem Impfnachweis oder einem maximal 48 Stunden alten Test zum Stadion kommen wollen.

Fans können dann kontrolliert werden, ob sie den entsprechenden Nachweis bei sich tragen. In geschlossenen Räumen im Stadion - beispielsweise Toiletten - gilt genauso eine Maskenpflicht wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Nicht vorgeschrieben, aber empfohlen wird das Tragen einer Maske auf den Tribünen. " Wir und unsere Clubs werden die Fans weiterhin auffordern, alles in ihrer Macht Stehende zu tun und den Leitlinien für die öffentliche Gesundheit zu folgen ", sagte Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League, einer Mitteilung zufolge.

Für die Klubs stellt sich die Frage: Hält der Spielplan?

Neben den teils schwerwiegenden gesundheitlichen Aspekten, die eine Infektion mit dem Coronavirus nach sich ziehen kann, stellt sich für die Klubs und die Liga die Frage nach dem Spielplan. In der Vorsaison geriet der Terminplan stark in Schieflage. Wegen zahlreicher Spielabsagen musste Tottenham Hotspur einmal vier Spiele in einer Woche austragen.

Zumindest solche Zustände sind noch nicht absehbar. Außerdem ist der Spielplan in dieser Saison etwas luftiger geplant: Es gibt Ende Januar so etwas wie eine Winterpause, in der jeder Klub eine Ruhephase von rund zwei Wochen haben soll.

