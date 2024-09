Nations League Österreich kämpft mit dem EM-Kater Stand: 10.09.2024 12:28 Uhr

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft erlebt in der Nations League mit der Pleite in Norwegen einen weiteren Stimmungsdämpfer. Die Euphorie von der EM scheint bereits verflogen. Christoph Baumgartner steht zudem wegen seines harten Einsteigens gegen Norwegens Kapitän Martin Ödegaard in der Kritik.

Die sportliche Bedeutung der Nations League bleibt erklärungsbedürftig. Doch auch wenn es nicht direkt um Punkte für die WM-Qualifikation geht, erhitzten sich am Montagabend (09.09.2024) in Oslo die Gemüter: Die Gastgeber durften sich über den 2:1-Heimsieg freuen, ermöglicht durch den Siegtreffer von Starstürmer Erling Haaland. Das große Thema nach dem Schlusspfiff, zumindest bei den Norwegern, war aber die Verletzung ihres Kapitäns Martin Ödegaard.

Jubel über Haaland-Siegtreffer, Sorge um Ödegaard

Norwegens Regisseur erlitt in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf mit Christoph Baumgartner eine Knöchelverletzung. Baumgartner hatte sich den Ball zu weit vorgelegt, ging dann kompromisslos mit dem langen Bein in den Zweikampf mit dem Norweger, der zu Boden ging und mit seinem linken Knöchel schlimm umknickte. Ödegaard verließ den Platz mit Tränen in den Augen. Norwegens Teamarzt bestätigte eine Verstauchung am Sprunggelenk. Ob eine mögliche schwerere Verletzung an den Bändern vorliegt, sollen weitere Untersuchungen zeigen.

Norweger sauer auf Leipzig-Profi Baumgartner

Als "Schuldigen" hatten die Norweger schnell den Leipziger Bundesligaprofi ausgemacht. Er hätte Baumgartner gerne noch zur Rede gestellt und ihn gefragt, wie es wäre, wenn er einen zurückbekommen würde, sagte Norwegens Innenverteidiger Leo Östigard im Anschluss dem norwegischen Sender "NRK". Was dann genau passiert wäre, fragte der Reporter, Östigards Antwort: "Dazu möchte ich lieber nichts sagen."

Die Nachricht von Ödegaards Verletzung versetzte auch den FC Arsenal in Alarmstimmung. Ödegaard trägt auch bei den "Gunners" die Kapitänsbinde und zieht im Mittelfeld die Fäden. Ob er am kommenden Sonntag beim Nord-Londoner Derby gegen Tottenham, für die Fans das wichtigste Spiel des Jahres, dabei sein kann, ist komplett offen.

Beim Gegner aus Österreich drückte dafür der Fehlstart in die Nations Laague schwer auf die Stimmung. Die Euphorie des EM-Sommers, als das Team von Ralf Rangnick in der Vorrundengruppe Niederlande und Frankreich hinter sich ließ, ist schon wieder verflogen. Nach zwei sieglosen Spielen zum Auftakt stehen der deutsche Trainer und sein ÖFB-Team bereits früh unter Druck.

Rangnick vermisst "Galligkeit" - erste Kritik in Österreich

"Bei der EURO haben wir die Galligkeit des Underdogs gehabt. Gegen uns wollte keiner spielen" , sagte Rangnick nun. "Das war die letzten Spiele nicht so der Fall. Wir müssen insgesamt als Mannschaft aggressiver sein und zielstrebiger mit dem Ball." Am Freitag zuvor hatte es nur zu einem 1:1 gegen Slowenien gereicht.

Auch in den österreichischen Medien wächst die Kritik, nachdem das überraschend plötzliche EM-Aus gegen die Türkei noch als unglücklicher Betriebsunfall aufgenommen worden war. Die Mannschaft müsse jetzt "ihre Tugenden erweitern", forderte die Zeitung "Kurier".

Das erklärte Ziel der ÖFB-Elf ist die Rückkehr in die höchste Gruppe der Nations League, doch derzeit belegen die Österreicher nur Platz drei. Im Oktober geht es gegen Kasachstan und erneut gegen Norwegen. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir die nächsten Heimspiele gewinnen, dann ist nach wie vor noch alles möglich" , sagte der 66 Jahre alte frühere Bundesligacoach.

Weiter kein Comeback von Alaba und Kalajdzic in Sicht

Angespannt bleibt aber auch die Personalsituation, das weiß auch Rangnick. "Es fehlen bei uns schon Spieler, die uns normalerweise extrem helfen für unsere Spielweise." Während Innenverteidiger Kevin Danso oder Torjäger Michael Gregoritsch Kandidaten für eine baldige Rückkehr seien, sieht es bei den verletzten Leistungsträgern wie David Alaba, Xaver Schlager oder Sasa Kalajdzic schlechter aus. Rangnick schloss ein baldiges Comeback aus, alle drei würden in diesem Jahr nicht mehr im Nationaltrikot auflaufen.