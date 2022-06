Fußball I Nations League Spanien quält sich zum Sieg gegen die Schweiz Stand: 09.06.2022 22:42 Uhr

Spanien hat im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg in der Nations League gefeiert - kommt aber weiter nicht an den Rivalen Portugal heran.

Spanien gewann am Donnerstagabend (09.06.2022) in der Schweiz mit 1:0 (1:0), im dritten Spiel war es der erste Erfolg. Die Tabellenspitze in Gruppe 2 der A-Liga hält aber weiter Portugal, das gegen Tschechien beim 2:0 (2:0) keine Probleme hatte. Portugal führt mit nun 7 Punkten vor Spanien (5) und Tschechien (4), die Schweiz bleibt punktlos.

Sarrabia mit dem Tor des Abends

In einem lange Zeit ereignislosen Spiel in Genf brachte Pablo Sarabia (13. Minute) die Spanier verdient in Führung, er sorgte damit bereits für den Sieg nach zuvor zwei Unentschieden. Die Schweiz mit Torwart Yann Sommer, Breel Embolo (beide Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Borussia Dortmund) und Silvan Widmer (FSV Mainz 05) in der Startelf forderte den Favoriten nur selten.

Bernardo Silva glänzt als Vorbereiter

In Portugals Auswahl um Superstar Cristiano Ronaldo glänzte vor allem Bernardo Silva. Der Offensivspieler von Manchester City bereitete in Lissabon die beiden Treffer von Joao Cancelo (33.) und Goncalo Guedes (38.) vor. Tschechien musste weiterhin ohne Bayer Leverkusens Top-Torjäger Patrik Schick auskommen, der nach Saisonende im Mai an der Leiste operiert wurde.