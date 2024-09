Nations League DFB-Team in den Niederlanden - Deniz Undav erstmals in der Startelf Stand: 10.09.2024 19:35 Uhr

Das DFB-Team steht in der Nations League vor der wohl schwersten Aufgabe: In Amsterdam geht es am Dienstag (10.09.2024) gegen die Niederlande. Dabei setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auch auf Stuttgarts Stürmer Deniz Undav, der in seinem vierten Länderspiel erstmals von Beginn an ran darf.

Drei Tage nach dem starken Auftritt gegen Ungarn (5:0) ruhen die großen Hoffnungen aber erneut vor allem auf Jamal Musiala und Florian Wirtz, die mit ihrer Darbietung in Düsseldorf für Furore gesorgt hatten und wenig überraschend auch im Topspiel der Gruppe 3 in der Nations League A in der Startelf stehen.

Nur eine Änderung im DFB-Team

Dass es eine Änderung geben wird, da Niclas Füllkrug vorzeitig wegen Problemen an der Achillessehne abgereist war, war klar. Für ihn übernimmt der 28-jährige Undav vom VfB Stutgart - doch das ist auch die einzige Änderung.

In der Abwehr setzt Nagelsmann auf die Viererkette aus dem Ungarn-Spiel. Der neue Kapitän Joshua Kimmich verteidigt rechts, David Raum links, innen stehen wieder Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah.

Die Doppelsechs bilden erneut Pascal Groß und Robert Andrich, Musiala und Wirtz sollen wie gegen Ungarn Kai Havertz flankieren und auf den Flügeln zaubern.

Die deutsche Aufstellung: ter Stegen - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Andrich, Groß - Wirtz, Havertz, Musiala - Undav. - Trainer: Nagelsmann