Nations League in Ungarn Nagelsmann rotiert auf neun Positionen Stand: 19.11.2024 19:51 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzt das Nations-League-Duell jetzt gleich in Ungarn zum Gruppen-Casting: Neun Neue stehen in der Startelf.

Unter anderem darf der Stuttgarter Schlussmann Alexander Nübel für den beim 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag nur einmal ernsthaft geprüften Hoffenheimer Oliver Baumann sein Können demonstrieren.

Der Dortmunder Nico Schlotterbeck rückt für den gelbgesperrten Jonathan Tah (Leverkusen) in die Innenverteidigung. Und Bayern-Star Leroy Sané, der gegen die Bosnier als Joker ein schönes Tor erzielte, darf sich entweder auf dem Flügel oder sogar in der Mittelstürmer-Positon zeigen.

Große Rotation von Nagelsmann

Insgesamt rotiert Nagelsmann auf neun Positionen, darüber hatte er vorher in seiner typisch lockeren Art schon so philophiert: "Vielleicht wechseln wir auf neun oder zehn Positionen. Vielleicht aber auch nur auf vier." Jetzt bleiben nur Kapitän Joshua Kimmich und Robert Andrich in der Mannschaft.

Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr, Nagelsmann will trotz des feststehenden Gruppensieges keinen Freundschaftsspielcharakter zulassen: "Wir ziehen unsere Motivation daraus, dass wir uns entwickeln wollen." Jedes Match ist also auch ein Casting für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Die deutsche Startelf im Überblick

Nübel - Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Henrichs - Andrich, Führich, Nmecha, Brandt, Gnabry - Sané.