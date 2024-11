Drei mögliche Gegner für DFB-Team Nations-League-Viertelfinale wird Freitag ausgelost Stand: 18.11.2024 20:01 Uhr

Deutschland steht als Sieger der Gruppe A3 im Viertelfinale der Nations League. Drei verschiedene Gegner sind möglich, Freitag wird ausgelost - und das Finalturnier könnte in Deutschland stattfinden.

Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Das Finalturnier wird Freitag in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon ausgelost. Um 12 Uhr geht es los mit der Auslosung der jeweiligen Relegationsspiele zwischen den Ligen A, B, C und D. Am Ende werden die Begegnungen des Finalturniers gezogen.

Auf wen kann die deutsche Mannschaft treffen?

Es gibt im Viertelfinale zwei Lostöpfe: Jeder Gruppensieger bekommt einen Gruppenzweiten als Gegner zugelost.

Lostöpfe Nations League Topf 1 Topf 2 Portugal Kroatien/Schottland Frankreich Italien Deutschland Niederlande Spanien Dänemark/Serbien

Aus Gruppe A1 spricht viel für Kroatien als Gruppenzweiten, nur Schottland kann Kroatien noch in der Theorie einholen. Polen ist wegen des Direkten Vergleichs bereits ausgeschieden.

spricht viel für Kroatien als Gruppenzweiten, nur Schottland kann Kroatien noch in der Theorie einholen. Polen ist wegen des Direkten Vergleichs bereits ausgeschieden. Aus Gruppe A2 liegt Italien in der Lostrommel.

liegt Italien in der Lostrommel. Aus Gruppe A3 hat sich die Niederlande als Gruppenzweiter qualifiziert. Da keine Begegnungen aus den Gruppen wiederholt werden dürfen, scheidet die Niederlande als Gegner für das deutsche Team aus.

hat sich die Niederlande als Gruppenzweiter qualifiziert. Da keine Begegnungen aus den Gruppen wiederholt werden dürfen, scheidet die Niederlande als Gegner für das deutsche Team aus. Aus Gruppe A4 wird Dänemark oder Serbien dabei sein. Beide spielen am letzten Spieltag noch gegeneinander. Dänemark hat zwei Punkte Vorsprung, wäre also bei einem Unentschieden weiter. Serbien hilft nur ein Sieg.

Wie wird gelost?

Das Viertelfinale wird im Format Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Gruppenzweiten werden jeweils als erstes gezogen und haben im Hinspiel Heimrecht. Die Gruppensieger spielen im Rückspiel zu Hause.

Anschließend werden bereits die möglichen Begegnungen im Halbfinale ausgelost. Das "Final Four" wird ohne Rückspiele in einem Gastgeberland ausgetragen.

Wann finden die Spiele statt?

Die Viertelfinalspiele werden am 20. und 23. März 2025 ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele finden am 4. und 5. Juni statt, das Endspiel und das Spiel um Platz drei am 8. Juni.

Könnte Deutschland Ausrichter des Finalturniers sein?

Wo das Turnier mit Halbfinale und Endspiel stattfindet, muss das UEFA-Exekutivkomitee noch festlegen. Das Gremium bestimmt ein Viertelfinale, dessen Sieger das Turnier ausrichtet. Das könnte aber auch erst nach Freitag geschehen, die nächste Sitzung des Exekutivkomitees, in dem DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke Mitglied ist, soll am 16. Dezember in Lausanne stattfinden.

Alle Verbände, die in Liga A mitspielen, " welche die Stadionanforderungen erfüllen können, müssen einen Vorschlag zur Ausrichtung der Endphase der UEFA Nations League 2024/25 einreichen ", teilte die UEFA im Januar mit. Nur logisch also, dass Deutschland als Gastgeberland in Frage kommt.

" Wir bemühen uns darum, aber es liegt dann am Ende natürlich nicht allein in unseren Händen, sondern darüber entscheiden andere ", sagte Julian Nagelsmann am Freitag. " Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns qualifizieren und das Final Four bei uns austragen dürften ." Welche Spielorte in Frage kämen, sagte Nagelsmann nicht. Das Finale der Nations League findet am 8. Juni statt, am 31. Mai trägt die UEFA in München das Endspiel der Champions League aus.

Was hat das mit der WM-Qualifikation zu tun?

Nichts mehr - als Gruppensieger ist Deutschland automatisch in Topf 1 für die Auslosung für die Gruppen der Qualifikation für die WM 2026.

Wie liefen die bisherigen Saisons der Nations League?

Bislang wurde die Nations League dreimal ausgetragen. Die bisherigen Sieger:

2022/23: Spanien (in den Niederlanden)

2020/21: Frankreich (in Italien)

2018/19: Portugal (in Portugal)

2018/19 wurde die Nations League noch in Dreiergruppen ausgetragen, Deutschland wurde in seiner Gruppe Letzter. Eine Modusänderung mit einem Wechsel von Dreiergruppen auf Vierergruppen bewahrte den DFB vor dem Abstieg in Liga B. 2020/21 belegte Deutschland trotz der 0:6-Pleite in Spanien noch Platz zwei und 2022/23 Platz drei. Für das Finalturnier qualifizierte sich der DFB noch nie.