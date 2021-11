Coronafall, Quarantäne, Impfdebatte, Löw-Abschied - und ein bisschen Fußball

Dass es im Vorfeld der WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag (11.11.2021) in Wolfsburg gegen Liechtenstein (20.45 Uhr) und am Sonntag um 18 Uhr in Eriwan gegen Armenien (beide im Livecenter bei sportschau.de) ganz wenig um Fußball und ganz ausgiebig um die Pandemie ging, ist natürlich nachvollziehbar.

Es war nach dem positiven Corona-Test beim vollständig geimpften Niklas Süle samt Quarantäne für seine Kontaktpersonen, Impfverweigerer Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi, auch gar nicht zu vermeiden. Bundestrainer Hansi Flick hat geduldig und höflich wie immer seine Auffassung zum Thema Impfen und zur Verurteilung von Nichtgeimpften dargelegt.