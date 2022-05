Auftakt in die Nations League gegen Europameister Italien

Der Auftakt in die Nations League erfolgt am Samstag (04.06.2022, 20.45 Uhr) in Bologna gegen den nicht für die WM -Endrunde qualifizierten Europameister Italien. Es folgen die Partien in München gegen England, in Budapest gegen Ungarn sowie das Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach.