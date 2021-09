Flick und die Nationalmannschaft - die Richtung stimmt

Drei Siege aus drei Spielen – der Start des Bundestrainers Hans-Dieter Flick war ein erfolgreicher, das sagt nicht nur die Statistik. Da wird Flick es auch verschmerzen können, dass es bei der Rückreise aus Reykjavik zu einigen Turbulenzen kam. Die Maschine, mit der die DFB-Auswahl aus der isländischen Hauptstadt abhob, musste in Edinburgh zwischenlanden – ein technischer Defekt bremste den Flieger aus.

Trotz dieser Unannehmlichkeit am Ende der Dienstreise überwog beim DFB die Zufriedenheit. "Neun Punkte aus den drei Spielen waren von uns als Vorgabe gesetzt. Die Mannschaft hat das hervorragend umgesetzt“ , sagte der Bundestrainer Flick, den sie überall nur Hansi nennen.

Parallelen zum Bayern-Start

Schnell war danach der Vergleich zu Flicks gelungenem Start vor zwei Jahren beim FC Bayern präsent. Auch im November 2019, als Flick Niko Kovac in München ablöste, gelang ein Start mit drei Siegen und 10:0 Toren. Diesmal packte Flicks neue Mannschaft noch zwei Treffer mehr drauf.

Sicher, die drei Gegner dieser WM-Qualifikation gehören in Europa eher nicht zu den Fußballgrößen. Nicht zu übersehen war auch, dass sich die Mannschaft bei Flicks Pflichtspieldebüt gegen Liechtenstein (2:0) mehr als schwer tat.

Aggressives Pressing, schnelles und direktes Spiel

Gegen Armenien (6:0), bis dahin Tabellenführer der Qualifikationsgruppe J, und auch gegen Island (4:0) zeigte die erneuerte DFB-Elf aber, was möglich ist, auch mit Blick auf die WM 2022 in Katar. An die triste Sommerzeit mit der EM-Enttäuschung unter Joachim Löw erinnerte in diesen beiden Spielen jedenfalls nichts mehr.

Aggressives Pressing, schnelles und direktes Spiel nach vorne mit viel Schwung und Mut - es war gut anzusehen, was die Mannschaft zeigte. Das alles ist auch ein Verdienst des neuen Bundestrainers, der das Team ordentlich durchgelüftet hat.