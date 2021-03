Joachim Löw hört nach der EM auf

Vertrag ursprünglich bis nach der WM 2022

Seit dem Debakel bei der WM 2018 in Russland, als die DFB-Auswahl als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde scheiterte, stand Löw in der Kritik. Zuletzt wurde nach dem 0:6 in Spanien im Herbst 2020 erneut heftig über eine vorzeitige Ablösung des Bundestrainers debattiert. Erst nach klärenden Gesprächen mit der DFB-Spitze durfte Löw weitermachen.

Sein Vertrag war bis nach dem Ende der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gültig. Der DFB entsprach nun Löws Wunsch nach vorzeitiger Auflösung.

Bei dem um ein Jahr verschobenen EM-Turnier trifft die Nationalmannschaft in der Gruppenphase im Juni 2021 in München auf Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Außenseiter Ungarn.

Stand: 09.03.2021, 11:31