Begonnen hatte das mit David Raum und der Nationalmannschaft mit zwei verpassten Anrufen und einer kurzen Nachricht. Raum möge doch bitte einmal zurückrufen, stand da. "Grüße, Hansi Flick." Das war Ende August. Natürlich hat er den Bundestrainer zurückgerufen, sie haben dann doch zueinander gefunden.

Raum ist nun Nationalspieler, sieben Minuten gegen Armenien, immerhin. Es werden eher nicht die letzten Minuten in der noch sehr jungen Nationalmannschaftskarriere von Raum gewesen sein. Er ist Linksverteidiger, und die sind in Deutschland immer gefragt - auch beim Bundestrainer.

Überhaupt sind es gerade aufregende Wochen für den Fußballer Raum. Noch im Mai war Raum, 23, ein Linksverteidiger bei der SpVgg Greuther Fürth in der zweiten Liga. Schnell war er, das wusste man, und er schlug Flanken, die oft scharf und präzise in den Strafraum flogen. Mit der Nationalmannschaft hatte man ihn eher nicht in Verbindung gebracht.

Raum und die Fragen nach den "Jungs"