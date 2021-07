Flick und Bayern-System beim DFB - ein schwieriges Scouting

Option Lukas Nmecha

Oder er kann einen Mittelstürmer suchen, der für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt ist. Lukas Nmecha wäre so einer. Er wurde mit der U21 vor ein paar Wochen Europameister, trug mit vier Treffern zum Erfolg der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz bei und wurde Torschützenkönig.

Nmecha steht bei Manchester City unter Vertrag, war in den vergangenen Saison an den RSC Anderlecht in Belgien ausgeliehen. Seine Zukunft ist offen. Angeblich hat RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung, dort würde er dann in Konkurrenz zu Poulsen und dem gerade von Eintracht verpflichteten Portugiesen André Silva stehen, der in der vergangenen Bundesligasaison 28 Tore schoss. Möglicherweise bleibt auch Alexander Sörloth in Leipzig, der Norweger soll aber verliehen werden.

„Wir haben keinen Killerinstinkt mehr, keinen Strafraumspieler“, klagte Bierhoff am Mittwoch (30.06.2021), und wenn Flick die Bundesligisten durchgeht, wird er nach dem Casting ernüchtert sein. Lewandowski bei den Bayern, Silva nun bei Leipzig, Erling Haaland in Dortmund, Wout Weghorst beim VfL Wolfsburg, Schick und Lucas Alario bei Bayer Leverkusen, die Liste könnte erweitert werden mit Saša Kalajdžić vom VfB Stuttgart, Sebastian Andersson vom 1. FC Köln und so weiter. Zucken würde Flick eventuell bei Nils Petersen vom SC Freiburg, Florian Niederlechner vom FC Augsburg und Fabian Klos von Arminia Bielefeld. Aber die sind zu alt und/oder für das geforderte Topniveau zu schwach, Youssoufa Moukoko vom BVB wird erst im November 17 und daher vermutlich noch ein bisschen zu jung.

Kimmich dürfte in die Mitte rücken

Es gibt Positionen, die wird Hansi Flick wesentlich leichter besetzen können, falls er Personal sucht, das in sein 4-2-3-1 passt.

Da Joshua Kimmich bei ihm wieder ins zentrale Mittelfeld rücken dürfte, sieht es beim rechten Verteidiger nach Ridle Baku aus, der ebenfalls mit der U21 Europameister wurde. Für die Innenverteidigung bieten sich genügend Spieler an, selbst bei einem möglichen Rücktritt von Mats Hummels. Links hinten fühlt sich Robin Gosens nicht ganz so wohl wie als sogenannter Schienenspieler im Mittelfeld, aber er kann es auch spielen. Auf der „Doppelsechs“ neben Kimmich und in der Dreierreihe davor ist die Auswahl üppig, vorne hingegen ist sie das Gegenteil davon. Das dürfte in den Viertelfinalspielen der EURO 2020 eindrücklich belegt werden.

