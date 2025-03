Aufstellung gegen Italien Deutschland startet mit Goretzka, Burkardt und Amiri Stand: 20.03.2025 19:59 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt im Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Italien unter anderem auf Rückkehrer Leon Goretzka in der Startelf.

Auch Nadiem Amiri, dessen letztes Länderspiel noch deutlich länger her ist als Goretzkas, steht in der Anfangsformation. In vorderster Front stürmt Amiris Mainzer Teamkollege Jonathan Burkardt, für den es im dritten Länderspiel der erste Einsatz von Beginn an ist. Auf der Linksverteidigerposition hat David Raum gegenüber Maximilian Mittelstädt die Nase vorne.

Die Aufstellungen:

Italien: 1 Donnarumma/Paris Saint-Germain (26/71) - 22 Di Lorenzo/SSC Neapel (31/45), 21 Bastoni/Inter Mailand (25/34), 5 Calafiori/FC Arsenal (22/9) - 7 Politano/SSC Neapel (31/13), 18 Barella/Inter Mailand (28/60), 14 Rovella/Lazio Rom (23/3), 8 Tonali/Newcastle United (24/22), 19 Udogie/Tottenham Hotspur (22/10) - 9 Kean/AC Florenz (25/20), 10 Raspadori/SSC Neapel (25/37). - Trainer: Spalletti

Deutschland: 1 Baumann/TSG Hoffenheim (34 Jahre/3 Länderspiele) - 6 Kimmich/Bayern München (30/98), 4 Tah/Bayer Leverkusen (29/34), 2 Rüdiger/Real Madrid (32/78), 22 Raum/RB Leipzig (26/27) - 5 Groß/Borussia Dortmund (33/13), 8 Goretzka/Bayern München (30/58) - 11 Amiri/FSV Mainz 05 (28/6), 10 Musiala/Bayern München (22/39), 19 Sané/Bayern München (29/68) - 7 Burkardt/FSV Mainz 05 (24/3). - Trainer: Nagelsmann