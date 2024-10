Nations League gegen Deutschland De Ligts knifflige Aufgabe in München Stand: 13.10.2024 13:07 Uhr

Wegen der Sperre von Virgil van Dijk muss Matthijs de Ligt gegen Deutschland die niederländische Abwehr zusammenhalten - und das an alter Wirkungsstätte und irgendwie auch zur Unzeit.

Matthijs de Ligt ist zurück in München, und bei der Rückkehr kommt dem Niederländer sogar eine tragende Rolle zu. De Ligt wird wohl den rotgesperrten Kapitän Virgil van Dijk ersetzen. Er soll im Nations-League-Duell mit Deutschland am Montag (20.45 Uhr) die Abwehr zusammenhalten.

Zu oft im Fitnessstudio?

Und das ausgerechnet dort, wo er kürzlich nach zwei Jahren mehr oder weniger vom Hof gejagt wurde. Laut "Daily Mail" sollen dem FC Bayern die häufigen Besuche de Ligts im Fitnessstudio ein Dorn im Auge gewesen sein.

So habe dieser durch zu intensives Krafttraining an Spritzigkeit und Beweglichkeit eingebüßt und damit nicht mehr in das auf schnelle Abwehrspieler ausgelegte Spielsystem von Vincent Kompany gepasst. Schließlich wechselte der Innenverteidiger für kolportierte 45 Millionen Euro zu Manchester United.

Nun soll er für die "Elftal" die deutsche Offensive um Serge Gnabry, Florian Wirtz oder Deniz Undav stoppen. "Uns ist egal, wer spielt" , sagte Undav selbstbewusst. Es zähle nur der Sieg. Mit van Dijk fehle "Oranje" aber gewiss "deren bester Abwehrspieler" , betonte Antonio Rüdiger.

Seit Monaten im Formtief

Zumal sich de Ligt seit Monaten im Formtief befindet. Die gravierenden Fehler vor den Gegentoren beim 2:2 gegen die DFB-Elf im Hinspiel waren bei Weitem nicht die einzigen in dieser Saison, damals wurde das einstige Wunderkind bereits nach 45 Minuten ausgewechselt. "Matthijs ist gerade in so einer Phase, wo es so aussieht, als dass er stets sofort für all seine Fehler bestraft wird" , sagte Bondscoach Ronald Koeman.

Auch in Manchester in der Kritik

Auch auf der Insel steht der 25-Jährige ebenfalls in der Kritik, musste im jüngsten Ligaspiel gegen Aston Villa auf die Bank. "De Ligt wurde noch mehr vorgeführt als Harry Maguire" , titelte der "Mirror" nach dem 3:3 in der Europa League gegen Porto: "Ein grauenhaftes Spiel."

"Ein Spieler, der für eine riesige Summe eingekauft wurde, steht die ganze Zeit komplett falsch" , sagte der ehemalige englische Nationalspieler Jamie Carragher bei "Sky Sports". Er sei "nicht zufrieden" mit der Entwicklung von de Ligt, sagte auch "Oranje"-Ikone Rafael van der Vaart: "Ich denke, er hat Qualität. Er ist fantastisch." Doch davon sei derzeit wenig zu sehen. De Ligt mache "zu viele Fehler" und spiele "zu wild".

Unterstützung von van Dijk

Der bereits abgereiste van Dijk nahm seinen Teamkollegen hingegen in Schutz. So eine Phase mache jeder mal durch, so der Kapitän: "Daraus muss man lernen." Ob sich dieser Lerneffekt schon eingestellt hat, kann de Ligt am Montag zeigen - seinen Kritikern und dem FC Bayern.