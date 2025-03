Nations League in Nordamerika Mexiko besiegt Panama im Finale - USA nur Vierter Stand: 24.03.2025 11:08 Uhr

Mexiko hat dank Raul Jimenez erstmals die Nations League des Verbandes CONCACAF gewonnen. Das Spiel um Platz drei gewann Kanada gegen die USA. Kanadas Alphonso Davies musste verletzt ausgewechselt werden.

Jimenez, Stürmer des englischen Premier-League-Klubs FC Fulham, traf für Mexiko beim 2:1 (1:1) im Finale des Turniers gegen Panama zweimal. Überschattet wurde der Triumph der "El Tri" allerdings einmal mehr von homophoben Gesängen mexikanischer Zuschauer. Die Partie war deshalb in den Schlussminuten unterbrochen worden.

Jimenez hatte Mexiko in Inglewood/Kalifornien in der 8. Minute in Führung gebracht. Adalberto Carrasquilla (45.+2) glich per Strafstoß aus, ehe erneut Jimenez in der Nachspielzeit (90.+2) ebenfalls per Elfmeter den umjubelten Siegtreffer erzielte.

"Das ist das, was wir vom ersten Tag an wollten, seit Vasco (Trainer Javier Aguirre, d. Red.) hier ist" , sagte Jimenez. Der 66 Jahre alte Aguirre ist seit 2024 zum dritten Mal Trainer Mexikos, nachdem er die Mannschaft bereits 2001, 2002 und 2009/2010 betreut hatte.

Kanada besiegt die USA und wird Dritter

Mexiko gewann erstmals die Nations League des Verbandes CONCACAF, der für Nordamerika, Mittelamerika und die Karibik zuständig und mit der UEFA vergleichbar ist. Am Finalturnier beteiligt waren auch Kanada und die USA - begleitet wurde das Turnier von politischen Spannungen.

Im Spiel um Platz verlor die USA gegen Kanada 1:2. Die Tore für die Kanadier, trainiert vom US-Amerikaner Jesse Marsch, erzielten Tani Oluwaseyi (27.) und Jonathan David (59.). Für die USA hatte Patrick Agyemang zwischenzeitlich ausgeglichen (35.).

Trainer Marsch sah zu Beginn der zweiten Hälfte die Rote Karte wegen Reklamierens (54.).

Verletzung - Bayerns Davies gibt Entwarnung

Kanadas Alphonso Davies, im Verein beim FC Bayern unter Vertrag, musste mit Knieproblemen bereits in der 12. Minute ausgewechselt werden. Einen längeren Ausfall ihres Linksverteidigers müssen die Bayern aber offenbar nicht befürchten.

Davies teilte noch während der Partie einem Reporter von One Soccer mit, dass es ihm gut gehe. Und Kanadas Assistenztrainer Mauro Biello sagte dem Portal "Canadian Soccer Daily": "Ich glaube, es war ein Schlag. Er hat etwas gespürt und wollte zu diesem Zeitpunkt nicht riskieren."