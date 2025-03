Nations League in Nordamerika Panama schlägt USA und trifft auf Mexiko Stand: 21.03.2025 08:04 Uhr

Das Finalturnier der Nations League in Nordamerika stand vor Beginn auch politisch unter Spannung. Panama hat nun im Halbfinale die USA in der Nachspielzeit besiegt und trifft auf Mexiko.

Cecilio Waterman traf für Panama in Los Angeles in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:0. Damit steht Panama im Finale am Montag (2.30 Uhr MEZ) und trifft dort auf Mexiko, das im anderen Halbfinale 2:0 gegen Kanada gewann. Den USA bleibt nur das Spiel um Platz 3 gegen Kanada am Sonntag um 23 Uhr (MEZ).

"Mir ist in meiner Karriere schon viel Gutes passiert, aber dieses Mal ist es was anders", sagte Waterman. "Das war unglaublich." Bei seinem Jubel umarmte er Thierry Henry, früher Profi bei Arsenal und heute TV-Experte und brüllte: "Du bist mein Vorbild!" Nun ist Mexiko Gegner - gegen dieses Team verlor Panama 2023 ebenfalls in Los Angeles das Finale um den Gold Cup, der mit der EM in Europa vergleichbar ist.

Panamas Trainer Thomas Christiansen - früher Bundesliga-Torschützenkönig im Trikot des VfL Bochum - sagte: "Ich denke, die Jungs haben ein großartiges Spiel gemacht. Die USA kann man nur mit taktischer Disziplin und Ordnung und dann auch mit etwas Glück schlagen. Das muss man haben, und das hatten wir dieses Mal."

Thomas Christiansen trainiert Panama

Turnier auch politisch unter Spannung

Das Turnier war im Vorfeld auch politisch aufgeladen. Die von US-Präsident Donald Trump ausgehenden Spannungen durch verhängte Strafzölle, hartes Vorgehen gegen Einwanderung aus Mexiko, angedrohte Annexion Kanadas oder eine Einnahme des Panamakanals sind bestimmende Themen in den Ländern, deren Teams nun in den USA in Los Angeles beim Finalturnier der CONCACAF Nations League zu Gast sind.

Die CONCACAF ist für Nordamerika, Mittelamerika und die Karibik zuständig, sie ist mit der UEFA vergleichbar.