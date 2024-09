Routinier greift nochmal an Ivan Perisic will es in Eindhoven noch einmal wissen Stand: 18.09.2024 17:56 Uhr

Der ehemalige Bundesligaprofi Ivan Perisic hat einen neuen Verein gefunden. Der seit Sommer vereinslose Kroate wechselt in die Niederlande zur PSV Eindhoven.

Er unterschrieb beim makellosen Tabellenführer der Eredivisie einen Vertrag bis Sommer 2025. "Ivan Perisic. Spieler der großen Spiele. Triple-Gewinner. Willkommen in der Familie" , schrieb PSV am Mittwoch auf X. "Ich bin ein erfahrener Spieler, kann viele Positionen spielen und gebe jeden Tag 100 Prozent", sagte der 35-Jährige über sich selbst in einem Begrüßungsvideo. In der Klubmitteilung hieß es weiter: "Seitdem ich vereinslos geworden bin, habe ich auf eine Option wie die gewartet: einen Verein und ein Umfeld, bei dem ich mich wohlfühle und mit dem ich Trophäen gewinnen kann."

Dumfries rät Ex-Teamkollege zu Wechsel

Sein früherer Teamkollege Denzel Dumfries habe ihm zum Schritt nach Eindhoven geraten. Mitte August hatten Perisic und sein Heimatklub Hajduk Split bekannt gegeben, den Vertrag nach nur sieben Monaten aufzulösen. Der ehemalige Dortmunder, Wolfsburger und Münchner bringt auf Vereinsebene die Erfahrung von 612 Pflichtspielen in sechs europäischen Ländern (Kroatien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, England) mit, erzielte dabei 141 Tore und steuerte 122 Vorlagen bei. Mit den Bayern gewann er 2020 das Triple.