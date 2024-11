Playoffs in der MLS Lionel Messi und Inter Miami droht frühes Aus Stand: 03.11.2024 08:49 Uhr

Lionel Messi droht mit Inter Miami nach einer Pleite bei Atlanta United in den Playoffs der MLS das schnelle Aus.

Nach dem Auftaktsieg in der Best-of-three-Serie musste sich das Team aus Florida im zweiten Spiel bei Atlanta United durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Die entscheidende Partie in der Major League Soccer findet in der Nacht zum kommenden Sonntag (2 Uhr MEZ) in Miami statt, der Sieger steht im Halbfinale der Eastern Conference.

Silva gelingt der Siegtreffer

Mit den Altstars Messi, Luis Suarez und Jordi Alba in der Startelf ging Miami vor 68.455 Zuschauern zunächst durch Hector David Martinez (40. Minute) in Führung. Dem Iren Derrick Williams (58.) gelang nach dem Seitenwechsel der Ausgleich, ehe Xande Silva (90.+4) einen starken Spielzug der Gastgeber tief in der Nachspielzeit mit einem wuchtigen Schuss ins Eck veredelte.

Das Messi-Team hatte sich als beste Mannschaft der Hauptrunde der MLS für die Playoffs qualifiziert. 74 Punkte hatte vor Inter noch kein Klub geholt.