Fernduell um türkische Meisterschaft Gala oder Fener - Entscheidung in der Süper Lig Stand: 24.05.2024 12:35 Uhr

Am letzten Spieltag der Süper Lig kommt es zur Titelentscheidung zwischen Galatasaray Istanbul und Erzrivale Fenerbahce. Es ist der Schlussakt einer skandalumwitterten Saison.

Dursun Ozbek gibt sich siegessicher: "Jeder sollte seine Flaggen bereithalten. Am Sonntagabend werden wir alle Galatasaray-Fans in Freude versetzen."

Ozbek ist Präsident von Galatasaray Istanbul, am Sonntag kann sein Klub den 24. Meistertitel der Geschichte feiern. Die Mannschaft aus dem europäischen Bezirk Beyoglu hat es in der eigenen Hand: Mit 99 Punkten liegt Galatasaray vor dem letzten Spieltag drei Zähler vor Erzrivale Fenerbahce.

Fenerbahce vertagte Titelentscheidung am 37. Spieltag

Ein Punkt beim theoretisch noch abstiegsgefährdeten Konyaspor reicht, Fenerbahce muss dagegen auf eine Niederlage von "Gala" hoffen und daheim gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Istanbulspor gewinnen.

Dass es überhaupt noch spannend ist dem 1:0-Sieg von Fenerbahce im Derby bei Galatasaray am vergangenen Sonntag zu verdanken. "Fener" siegte durch einen Treffer des einstiegen Freiburgers Caglar Söyüncü mit 1:0 und verhinderte die vorzeitige Entscheidung im Titelkampf - diese wird nun am Sonntag fallen, Anpfiff ist in beiden Stadien um 18 Uhr.

Schlusspunkt einer skandalumwitterten Saison

Der Showdown zwischen den beiden Erzrivalen ist der Schlusspunkt einer skandalumwitterten Saison. Neben körperlichen Attacken auf Schiedsrichter und Übergriffen von Fans auf Spieler wird vor allem die Farce beim Supercup-Finale in Erinnerung bleiben.

Anfang April schickte Fenerbahce zunächst seine U19 aufs Feld, um die Partie nach wenigen Minuten abzubrechen. Fener wollte mit der Protestaktion ein Zeichen gegen die vermeintlich ungerechte Behandlung durch den türkischen Verband setzten. Dieser Streit schwelt seit Monaten, der Verein droht gar mit einem Austritt aus der Süper Lig.

Nichts mit dem Titelkampf zu tun hat in diesem Jahr der dritte große Istanbuler Klub Besiktas. Die "Schwarzen Adler" durften dafür aber schon ihren ersten Titel feiern - am Donnerstagabend besiegte Besiktas Trabzonspor mit 3:2. Der entscheidende Treffer durch Al-Musrati fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit.