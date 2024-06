Copa America Brasilien ist gespannt auf Wunderkind Endrick Stand: 24.06.2024 17:58 Uhr

Er ist erst 17, gilt aber schon als einer der größten Hoffnungsträger in Brasiliens Nationalelf. Endrick steht bei der Copa America genau unter Beobachtung.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.06.2024) hat Brasiliens Nationalmannschaft beim Turnier in den USA seinen ersten großen Auftritt. Es geht im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica. Ein Sieg ist - das ist nichts Besonderes für die Selecao - fest eingeplant. Helfen könnte dabei einer, der erst 17 Jahre alt ist: Endrick.

Der 1,73 Meter große Offensivkünstler wechselt in diesem Sommer von Brasilien nach Europa. Von seinem Heimatklub Palmeriras geht es gleich zu Real Madrid. Denn Endrick hat sich schon lange einen Namen gemacht: Die Top-Klubs aus Europa hatten sich schon vor zwei Jahren um ihn gerissen.

Real Madrid - Zuschlag schon 2022

Real Madrid bekam 2022 den Zuschlag, musste aber den 18. Geburtstag des Himmelsstürmers abwarten. Volljährig wird der pfeilschnelle Dribbler am 21. Juli 2024. Und genau dann wird er bei Real seinen Vertrag unterschreiben. Der spanische Meister erhofft sich von Endrick nichts weniger, als dass er gemeinsam mit Kylian Mbappé künftig einen neuen Top-Sturm bei den Königlichen bildet.

Bis es soweit ist, wird sich Endrick aber bei der brasilianischen Nationalelf sozusagen warmspielen. Im Team der Selecao wird er es bei der Konkurrenz im Angriff zwar nicht leicht haben, die Experten trauen ihm aber eine Menge zu - auch schon bei diesem Turnier. Schließlich hat Endrick schon sechs Länderspiele auf dem Konto und dabei auch schon drei Treffer erzielt.

Konkurrenz muss sich strecken

Jedenfalls werden sich die gestandenen brasilianischen Kräften wie Vinicius Jr., Rodrygo und Raphinha ganz schön ins Zeug legen müssen, wenn sie die junge neue Konkurrenz noch in Schach halten wollen.

Seit 2017 durchlief Endrick die Jugend von Palmeiras Saõ Paulo. Dort glänzte er mit 170 Toren in 172 Spielen und bekam wenig überraschend einen Profivertrag, den Endrick noch am Tag seines 16. Geburtstags im Juli 2022 unterschrieb. Als Palmeiras im Dezember 2022 zum zweiten Mal in Folge brasilianischer Meister wurde und Endrick mit 31 Einsätzen und elf Toren wesentlichen Anteil daran hatte, war seine Premierensaison perfekt gelaufen.

Bei Palmeiras lief's für Endrick wie am Schnürchen.

Boulevard hat ihn gefunden

Was da nun neben dem Fußball alles so kommt, kann man nur spekulieren. Aber es wird so einiges sein. Seit Bekanntmachung des Wechsels zu Real Madrid wuchs die Zahl von Endricks Instagram-Followern auf über zehn Millionen an. Die bunten Gazetten berichten zudem regelmäßig über Privates: Der Youngster ist mit einem brasilianischen Model liiert - all dies hat Potenzial auch für eine schillernde Karriere neben dem Rasengrün.

Jetzt aber erst einmal die Copa in den USA. Das Endspiel ist am 14 Juli - das hat Endrick fest in seinem Terminplan vermerkt. Für den 26. Juli ist seine Vorstellung im Madrider Bernabeu geplant. Und danach geht's gleich wieder zurück in die Staaten: Real Madrid begibt sich auf eine Sommer-Tour durch die USA. Mit Kylian Mbappé an Bord. Und mit Endrick.