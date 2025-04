Karriereende in Italien Mats Hummels hört auf - Zwischen Außenrist und Grätsche Stand: 04.04.2025 17:49 Uhr

Mats Hummels wird im Sommer seine Karriere als Fußballprofi beenden. Er konnte Grätsche und Außenrist, nur eines konnte und wollte er nie: ein Duckmäuser sein.

Noch acht Spiele in der Serie A. Maximal. Vermutlich werden es weniger, denn in den vergangenen acht Spielen der AS Rom saß Mats Hummels fünfmal nur die ganze Zeit auf der Bank. Immerhin geht es für die Roma noch um etwas. Die Qualifikation für die Champions League ist möglich. Der Rückstand auf den vierten Platz beträgt vier Punkte. Am Sonntag (06.04.2025) steht ein großes Spiel an, zu Hause im Olympiastadion gegen Juventus Turin.

Ehrgeiz zu sehen und zu hören

Spiele, in denen es um wenig bis nichts geht, sind so gar nichts für Mats Hummels. Der Ehrgeiz ist ihm in all den Jahren stets angesehen worden, und er war auch herauszuhören aus den kurzen und auch langen Interviews, die er gab.

Einsätze (Tore) von Mats Hummels Verein/Auswahl Wettbewerb Spiele (Tore) FC Bayern München Bundesliga 75 (3) Champions League 24 (2) DFB-Pokal 15 (3) Borussia Dortmund Bundesliga 367 (30) Champions League 66 (3) DFB-Pokal 46 (3) AS Rom Serie A 12 (0)* A-Nationalmannschaft Länderspiele 78 (5)

*Stand: 04.04.2025

Aus durch Grätsche

Sehr gerne hätte Hummels auch noch mal einen Europapokal gewonnen, aber das hat er versaut. Für das Ausscheiden im Achtelfinale der Europa League gegen Athletic Bilbao war allein er verantwortlich. So sieht das zumindest Mats Hummels.

Notbremse gegen Bilbao: "Dumm" und "entsetzlich"

"Dumm" und "entsetzlich" nannte er die Grätsche, die in der elften Minute des Rückspiels zu einer Notbremse und damit einer Roten Karte wurde.

Hatte der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw ihm nicht hundertmal gesagt, nur runter zu gehen, wenn er absolut sicher sei, an dem Ball zu kommen? Ansonsten sei er halt auf dem Boden und damit aus dem Spiel. Ohne Grätsche könne er den Angreifer immer noch stellen.

Aber die Geschwindigkeit

Aber die Geschwindigkeit, die war schon immer ein Thema bei Mats Hummels, und ab und an stellte sich die Frage, wie jemand über so viele Jahre auf höchstem Niveau Fußball spielen kann, für den es bei Bundesjugendspielen im Sprint nur zu einer Siegerurkunde zu reichen scheint.

Fünfmal Meister, dreimal mit den Bayern, zweimal mit dem BVB

Hummels hat solche Kritik mal geärgert, mal hat er es mit einer Ironie hingenommen, so fein wie seine berühmten Pässe mit dem Außenrist. Egal wird ihm das nie gewesen sein, einem Mats Hummels ist nichts egal.

Seit dem Pokalfinale 2008 wissen alle, wie Hummels tickt

Pokalfinale 2008. Mats Hummels war gerade ein paar Monate bei Borussia Dortmund, das sich das Talent vom FC Bayern München geholt hatte. Trainer Thomas Doll setzte auf die erfahrenen Robert Kovac und Christian Wörns in der Innenverteidigung. Der 19 Jahre alte Hummels saß die ganze Zeit auf der Bank, und was er davon hielt, das sagte er beim Bankett nach dem mit 1:2 gegen die Bayern verlorenen Finale ganz deutlich. Spätestens an diesem Abend wussten alle bei Borussia Dortmund, was sie da für einen haben.

Stationen von Mats Hummels Zeitraum Verein 1995 - 2007 FC Bayern München 2008 - 2016 Borussia Dortmund 2016 - 2019 FC Bayern München 2019 - 2024 Borussia Dortmund 2024 - 2025 AS Rom

Im Mai 2023 schloss sich der Kreis. Ein paar Tage vor dem Finale, der Champions League gab Hummels ein Interview, von dessen Wirkung er wusste. Mats Hummels zählte Trainer eh den Teri an, den er als Menschen sehr mochte, bei dem er allerdings Defizite als Fußballlehrer sah. Diese Defizite für sich zu behalten, wenige Tage vor einem der größten Spiele, die für ihn und den Verein anstehen, das wäre nicht Mats Hummels gewesen. Mit dem Interview verbaute sich Hummels die Chance einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund zu bekommen. Er suchte eine Weile, landete dann in der Serie A. Jetzt ist Schluss.

Mit dem BVB verlor Hummels die Endspiele in der Champions League 2013 und 2024.

Mats Hummels ist weder Diplomat noch Duckmäuser, und so etwas kommt in der Branche oft nicht gut an. Hummels hat viele genervt, und er wusste, dass er sie nervt, und er hat es trotzdem gemacht.

Kein Platz bei der EM 2024

Diese Art kostete ihn vermutlich viele Länderspiele. Von seiner Leistung im letzten Jahr bei der Borussia in Dortmund hätte er es locker zur Europameisterschaft 2024 schaffen können, auch mit damals 35 Jahren. Aber Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete auf ihn. Er setzte - das ist auch am Beispiel von Leon Goretzka zu sehen - auf die klinische Lösung.

Weltmeister 2014: Im Viertelfinale gegen Frankreich köpft Hummels das einzige Tor.

Für das Klima dürfte das die richtige Entscheidung gewesen sein, denn gerade das Verhältnis zwischen Hummels und dem schon im Vorfeld für seine Rückkehr gefeierten Toni Kroos galt seit vielen Jahren als belastet.

Titel von Mats Hummels Titel Verein/Auswahl Jahr(e) Weltmeister Deutschland 2014 Deutscher Meister FC Bayern München 2017, 2018, 2019 Deutscher Meister Borussia Dortmund 2011, 2012 DFB-Pokal FC Bayern München 2019 DFB-Pokal Borussia Dortmund 2012, 2021

Dokumentationen über Sportler haben gerade Konjunktur. Mats Hummels, der Weltmeister, der bei den Branchenriesen in München und Dortmund spielte, und der nicht nur etwas zu erzählen hat, sondern auch etwas erzählen will, war ein begehrter Protagonist. Eine Doku wird gerade produziert. Es könnte spannend werden.