Aus in der Europa League Hummels fliegt - und seine Römer hinterher Stand: 13.03.2025 21:14 Uhr

Nach einem frühen Platzverweis für Mats Hummels ist die AS Rom im Achtelfinal-Rückspiel bei Athletic Bilbao ausgeschieden. Die Basken gewannen mit 3:1 (1:0), das Hinspiel hatten sie mit 1:2 in Rom verloren.

Die Tore für Bilbao am Mittwochabend (13.03.2025) erzielten Nico Williams (45.+3 und 82.) sowie Yuri (68.). In der 3. Minute der Nachspielzeit verkürzte Leandro Paredes per Strafstoß zum 1:3, doch das nützte den Gästen nichts mehr.

Dabei erlebte besonders Hummels einen gebrauchten Abend. Nach nur elf Minuten sah der Innenverteidiger die Rote Karte. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau vom Ex-Dortmund- und -Bayern-Star selbst traf Hummels beim Stand von 0:0 auf Höhe der Mittellinie als letzter Mann zwar auch den Ball, aber vor allem Athletic-Stürmer Maroan Sannadi.

Hummels will seinen eigenen Fehler ausbügeln und bringt Sannadi zu Fall

Turpin gnadenlos, VAR greift nicht ein

Schiedsrichter Clément Turpin entschied sofort auf Rot, auch der VAR hatte keine Einwände. Hummels konnte es nicht fassen und fluchte. Mit Trainer Claudio Ranieri gab es einen kurzen Handschlag, dann verschwand der 36-Jährige in den Katakomben.

Für Hummels, der sich in Rom zuletzt wieder in die erste Elf von Ranieri gespielt hatte, war es der erste Platzverweis im Trikot der Roma. Letztmals war er im Dezember 2023 als Spieler von Borussia Dortmund vom Platz geflogen - ebenfalls wegen einer Notbremse.

Bilbaos Nico Williams nutzte die lange Überzahl aus und traf doppelt

Hummels nutzt seine Chance nicht

Am vergangenen Sonntag hatte Hummels nach seinem nächsten Einsatz in der italienischen Serie A über 90 Minuten noch jede Menge Lob erhalten. "Mats' Leistung hat mir sehr gefallen" , kommentierte Trainer Claudio Ranieri, der den Weltmeister von 2014 beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen den Tabellen-18. Empoli nach zwei Spielen auf der Bank wieder in zentraler Rolle in der Innenverteidigung aufbot.

Seit Februar bestritt Hummels nur zwei von acht Pflichtspielen, insgesamt spielte der ehemalige Nationalspieler bisher nur sieben Spiele über die vollen 90 Minuten. Ob er seinen auslaufenden Vertrag verlängert, ist offen.