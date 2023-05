Ligue 1 Messi schießt Paris zur Meisterschaft Stand: 27.05.2023 23:06 Uhr

Lionel Messi hat Paris Saint-Germain zur französischen Meisterschaft geschossen. In Strasbourg reichte dem Team ein 1:1.

Damit sind die Hauptstädter vor dem letzten Spieltag der Ligue1 nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Die Mannschaft von Christophe Galtier liegt vier Punkte vor Verfolger RC Lens.

Messi brachte Paris in der 59. Minute mit 1:0 in Führung, Kevin Gameiro (79.) glich aus. Für Paris war es insgeamt die elfte Meisterschaft und die dritte in Serie. Damit ist PSG neuer Rekordmeister.