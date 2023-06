Medienberichte Mbappé will Option auf Vertragsverlängerung bei PSG nicht ziehen Stand: 12.06.2023 23:48 Uhr

Kylian Mbappé hat seinem Club Paris Saint-Germain offenbar mitgeteilt, dass er die Option auf eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrages um eine weitere Saison nicht ziehen werde.

Das berichten die französische Sporttageszeitung "L'Equipe" und auch die "New York Times". Beide berufen sich auf eigene Quellen und Informationen. Damit wäre der Torjäger im Sommer 2024 ablösefrei zu haben - und PSG stünde vor einem Dilemma: Mbappé für viel Geld noch in diesem Sommer verkaufen? Oder ihn noch ein Jahr halten, aber kein Geld kassieren?

Die Entscheidung von Mbappé soll bei PSG für großen Wirbel gesorgt haben, schrieb zunächst die "L'Equipe". Ein Abschied in diesem Sommer sei demnach nicht mehr ausgeschlossen. Und die "New York Times" berichtete kurze Zeit später, Mbappé habe die Verantwortlichen in Paris in einem Schreiben bereits über seine Wechsel-Absichten informiert.

Vor einigen Wochen, nachdem er mit PSG Meister geworden und zum besten Spieler der französischen Ligue 1 gekürt worden war, hatte Mbappé gesagt, er werde in diesem Sommer nicht wechseln. "Ich bin glücklich und ich werde in der nächsten Saison hier sein."

Messi weg, Ramos weg - und bald auch Mbappé?

Damit könnte der nächste Star den Klub verlassen, nachdem jüngst der Wechsel von Weltmeister Lionel Messi in die USA zu Inter Miami bekannt geworden war. Auch der spanische Ex-Weltmeister Sergio Ramos verlässt den Club. PSG steckt ohnehin gerade in einem Umbruch. Auch die Zukunft des Trainers Christophe Galtier gilt als unsicher.

Real Madrids Präsident Pérez verspricht Mbappé-Transfer

Mbappé wird sich seinen neuen Arbeitgeber aussuchen können, sollte er PSG tatsächlich spätestens 2024 verlassen. Schon vor einem Jahr war viel über einen Wechsel diskutiert worden. Damals galt Real Madrid als interessiert, ehe Mbappé dann doch noch einmal in Paris verlängerte.

Von Florentino Pérez, dem Präsidenten von Real Madrid, gibt es ein Video, es soll erst wenige Tage alt sein. Darauf wird Pérez gefragt, ob er Mbappé zu den "Königlichen" holen werde. Er sagt: "Ja, aber nicht in diesem Jahr."