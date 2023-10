Verteidiger war 18 Jahre bei Real Ramos' Wiedersehen mit der alten Liebe Stand: 20.10.2023 17:43 Uhr

In diesem Sommer kehrte Sergio Ramos zu seinem Jugendverein FC Sevilla zurück. Nun steht ein besonderes Spiel für den Defensivspezialisten an, denn am Samstag (21.10.2023) geht es gegen den Tabellenführer und Ramos' Ex-Klub Real Madrid (Live-Ticker ab 18.30 Uhr bei sportschau.de).

Von Moritz Finkenzeller

Saison 2004/2005: Am 36. Spieltag empfing Sevilla das Team von Real Madrid im heimischen Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Mit dabei war ein 18-Jähriger Sergio Ramos, der sich in dieser Saison einen Stammplatz in Sevillas Abwehrreihe erkämpft hatte. Beim 2:2 erzielte der Innenverteidiger sogar ein Tor gegen die Real-Granden um Zinedine Zidane, David Beckham und Roberto Carlos.

Aus Andalusien nach Madrid

Im folgenden Sommer, wechselte Ramos für 27 Mio. Euro in die spanische Hauptstadt. Ein Wechsel der nach Ramos' Treuebekenntnis zum FC Sevilla kurz zuvor, Hasstiraden unter den Sevillistas auslöste. In den Duellen mit Sevilla lieferte sich Ramos immer wieder Scharmützel mit den Sevilla-Fans, provozierte unter anderem durch auffällige Jubel.

In seiner neuen sportlichen Heimat wird Ramos jedoch auf Händen getragen. In insgesamt 18 Jahren bei den Madrilenen wächst der Spanier selbst zu einer Klub-Ikone heran. Unvergessen sind einige der 101 Tore, die Ramos als Abwehrspieler in 671 Spielen erzielte. Das wohl wichtigste war der späte Ausgleich im Champions-League-Finale 2014 gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid. Auf diesen Triumph folgten drei weitere Champions-League-Titel in den Jahren 2016, 2017 und 2018. In seiner Zeit bei Madrid gewann Ramos insgesamt 24 Titel auf Klubebene, sowie die Welt- und Europameisterschaft mit Spanien.

Emotionale Rückkehr zum FC Sevilla

Nach einem zwei-jährigem Gastspiel von 2021 bis 2023 bei Paris-Saint Germain, dass von Verletzungen geprägt war, kehrte Ramos in diesem Sommer nach Andalusien zurück. Ablösefrei unterschrieb der 37-Jährige einen 1-Jahres-Vertrag. Hochemotional waren seine Worte bei der Antrittsrede, in welcher er vor 23.000 Zuschauenden unter Tränen um Entschuldigung bei den Fans bat. Er hoffe die Meinung der Sevilla-Fans, die ihm immer noch kritisch gegenüber stehen durch "gute Leistungen und einer Entschuldigung" ändern zu können.

Das erste Wiedersehen mit Real

Da Ramos das Champions-League Duell zwischen Real Madrid und PSG verletzungsbedingt verpasste, steht er am Samstag um 18:30 Uhr nun das erste Mal nach seinem Abschied aus Madrid wieder gegen Real auf dem Feld. Sportlich sind die Rollen eigentlich klar verteilt: Real reist mit 20 Punkten und als Tabellenführer an, während Sevilla den eigenen sportlichen Ansprüchen hinterherhinkt. Der Europa-Legaue-Sieger aus der vergangenen Saison steht mit nur acht Punkten aus acht Spielen auf Rang 14 der Tabelle.

Auch für Ramos persönlich läuft die Rückkehr auf dem Platz bisher durchwachsen. In der Liga stand der Innenverteidiger lediglich in zwei Spielen fit zur Verfügung. Ausgerechnet gegen Reals Erzrivalen, den FC Barcelona, unterlief dem Innenverteidiger dann das entscheidende Eigentor zum 0:1-Endstand.

In der Champions-League stand Ramos jedoch bisher jede mögliche Minute auf dem Feld und steuerte beim 2:2 gegen die PSV aus Eindhoven zumindest einen Assist bei. Beim anstehenden Duell wird der Verteidiger alles daran setzen wie in besten Real-Zeiten, voranzugehen, ein harter Zweikämpfer zu sein und womöglich nach Standards ein Tor zu erzielen. Es würde es den Fans vom FC Sevilla wohl einfacher machen, die Entschuldigung des Verteidigers anzunehmen.