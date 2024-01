La Liga, 21. Spieltag Real zittert sich zum Sieg gegen Schlusslicht Almeria Stand: 21.01.2024 18:30 Uhr

Siegtreffer in der neunten Minute der Nachspielzeit: Real Madrid lag am Sonntag (21.01.2024) in der Primera División mit zwei Toren gegen UD Almeria zurück und gewann doch.

Für die Entscheidung in einem denkwürdigen Spiel sorgte Rechtsverteidiger Dani Carvajal. Er erzielte in der Nachspielzeit den 3:2 (0:2)-Siegtreffer für Real Madrid (90.+9). Mit nun 51 Punkten sind die "Königlichen" wieder Tabellenerster, erster Verfolger ist der FC Girona (49). Das Überraschungsteam trifft am Sonntagabend (21.00 Uhr) auf den FC Sevilla und kann mit einem Sieg wieder vorbeiziehen.

Almeria schockt Real - Tor nach 39 Sekunden

Largie Ramazani traf für den noch sieglosen Tabellenletzten Almeria nach 39 Sekunden mit dem Führungstor, Edgar Gonzalez (43.) erhöhte noch vor der Pause für den Außenseiter. Im zweiten Durchgang stemmten sich die "Königlichen" mit Erfolg gegen die drohende Blamage.

Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham verwandelte einen Handelfmeter (56.), Vinicius Junior glich aus (67.), ehe Carvajal tatsächlich noch der Siegtreffer gelang. Zu diesem Zeitpunkt spielte Real in Überzahl, nachdem Almerias Gaizka Garitano Gelb-Rot gesehen hatte (90.+7).